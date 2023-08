Starfield est certainement LE jeu le plus attendu de cet été et certainement de l’année pour beaucoup de fans de RPG. Il faut dire que Bethesda a mis le paquet pour son gros bébé et affirme même qu’il s’agira ici de son jeu le plus ambitieux jusqu’ici, loin devant Fallout 4 ou encore Skyrim, rien que ça. Un jeu annoncé comme immense donc, qui a profité de la Gamescom pour se montrer à nouveau, et c’est sublime.

Starfield nous en emt plein la tronche avec un superbe trailer

C’est durant l’Opening Night Live, le show d’ouverture de la Gamescom 2023, que Starfield nous a partagé un sublime trailer live action, juste histoire de nous en mettre plein les mirettes. Et il faut dire que ça envoie sérieusement, à tel point que l’on se dit qu’un film pourrait bien faire le taf. On n’y voit pas grand-chose si ce n’est de quoi faire saliver les amoureux de science-fiction. Planète, vaisseau spatial, robot et enfant aux yeux brillants… c’est à peu de chose près tout, mais le message est passé. Vous allez voyager aux confins de l'espaces et faire tout un tas de découvertes.

Le plus grand jeu Bethesda

Enfin, c’est Todd Howard, le papa de Starfield, qui est monté sur scène pour vendre son bébé. Il nous répète une fois encore à quel point le jeu est immense, combien l’exploration sera importante et que l’on sera amené à visiter tout un tas de planètes dans notre quête. Pour rappel, Starfield nous enverra à la poursuite d’artefacts mystiques aux quatre coins de l’univers. Durant notre voyage, on pourra se monter son petit équipage, construire ses propres vaisseaux de toute pièce, explorer de vastes mondes ou encore se faire des avant-postes un peu partout dans l’espace. L’aventure, la vraie. Pour rappel, Starfield sortira en exclusivité sur PC et Xbox Series dès le 6 septembre.