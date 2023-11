Starfield a sans aucun doute marqué cette année 2023 riche en belles sorties. Après tout, c'est le nouveau-né de Bethesda, qui nous a également servi The Elder Scrolls V : Skyrim. Seulement voilà, malgré une certaine popularité, le RPG est comme qui dirait en perte de vitesse. Son succès semble perdre de sa superbe, et des critiques se font entendre. Le studio a donc décidé de prendre la parole, mais ce n'est pas vraiment passé auprès de la communauté.

Bethesda réagit aux critiques sur Starfield

Qu'un jeu se fasse critiquer, ça n'a rien d'étrange. Ça fait même partie de sa vie, puisqu'il ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Dans le cas de Starfield, celui-ci a été plutôt bien accueilli à sa sortie. Pourtant, le titre fait face à un déclin qui est en train de se produire lentement, mais sûrement sur Steam. On voit même des joueurs qui l'avaient défendu changer de camp, et aujourd'hui, c'est le jeu le moins bien noté de Bethesda sur la plateforme.

Forcément, les retours négatifs se sont accumulés sur Steam, et la firme a décidé d'envoyer ses équipes du support client pour répondre aux critiques qui venaient pointer du doigt ce qu'elles n'avaient pas aimé dans Starfield. Il faut savoir que cette démarche est déconseillée par Valve lui-même. Et là, les réponses du studio ont été qualifiées de « bizarres ». Par exemple, un utilisateur avait décrit l'aventure comme étant « ennuyante et générique ». Bethesda a alors dit :

Vous pouvez voler, tirer, miner, looter ! Starfield est un RPG avec des centaines d’heures de quêtes à accomplir et des personnages à rencontrer. La plupart des quêtes varient également en fonction des compétences et des décisions de votre personnage, qui modifient grandement le dénouement de votre partie.

Des retours trop insistants ?

Dans une autre réponse, l'entreprise revenait sur une plainte vis-à-vis des temps de chargement de Starfield : « considérez la quantité de données pour le gameplay qui est généré procéduralement pour charger sans failles en moins de trois secondes ». La communauté est donc dans l'incompréhension la plus totale, car Bethesda n'a pas l'habitude de faire ce genre d'intervention dans le simple but d'encenser son jeu. On comprend bien qu'il ne va pas descendre sa propre production, mais ses propos sont jugés par beaucoup de joueurs comme malvenus.

Sur les réseaux sociaux, le mécontentement des fans n'a pas tardé à se faire entendre. Les actes du studio sont visiblement vus d'un mauvais œil : « ça donne une mauvaise image », « c'est tellement bizarre », « ça paraît presque condescendant », peut-on notamment lire. De toute évidence, la firme va devoir rectifier le tir. Ça ne semble pas être la bonne marche à suivre pour convaincre celles et ceux qui n'ont pas aimé le RPG.