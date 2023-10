Depuis sa sortie il y a six semaines, Starfield, l'opus spatial de Bethesda, reçoit certaines critiques mitigées. Avec le temps, un consensus semble se dessiner parmi les joueurs.

Starfield possède des atouts indiscutables, mais après de nombreuses heures passées en jeu, il peine à retenir l'attention des joueurs sur la durée. Est-ce un signe inquiétant pour la pérennité de ce RPG spatial ? Nous faisons le point.

Une comparaison qui fait mal pour Starfield ?

Si Starfield a ses adeptes, une frange des fans historiques de Bethesda exprime sa déception. La transition entre l'épopée minutieusement élaborée de Skyrim et l'immensité en grande partie générée de façon procédurale de Starfield déçoit certains. La référence à Skyrim est omniprésente dans les critiques. Tandis que Skyrim offrait un univers dense avec des missions enchevêtrées et des paysages diversifiés, Starfield semble marqué par une uniformité résultant de sa génération automatique. CarefulMode, un utilisateur de Reddit, évoque par exemple un manque de substance et d'unité dans le RPG. Certains regrettent aussi les péripéties spontanées de Skyrim par rapport aux étendues souvent désertes du dernier jeu de Bethesda.

La forte dépendance de Starfield à la génération procédurale est un sujet récurrent de critiques. Beaucoup considèrent que cela affaiblit la singularité et la profondeur du jeu. Ces univers générés peuvent parfois sembler redondants et manquer d'authenticité, compromettant l'immersion. Comme le mentionne un joueur :

Il n'y a pas de mystère dans Starfield, rien d'enthousiasmant à se poser sur une planète inconnue

Skyrim revient toujours

Sur Reddit, le sentiment dominant est la nostalgie du charme inégalé de Skyrim. L'excitation de l'exploration et la joie de la découverte, marques de fabrique de Bethesda, semblent s'évanouir dans l'immensité cosmique de Starfield. C'est le point de vue qui revient le plus souvent dans les critiques :

Je peux encore trouver de nouvelles choses dans Skyrim 10 ans après y avoir joué pour la première fois. J'ai cessé de trouver de nouvelles choses dans Starfield deux semaines après avoir commencé à y jouer...

Même les joueurs ayant accumulé de nombreuses heures de jeu s'inquiètent pour l'avenir du jeu face à ce genre de problématiques. Un joueur explique, par exemple, qu'il a cumulé 100 heures de jeu mais qu'il ne ressent pas le côté un peu magique et spontané d'un Skyrim dans les quêtes. C'est-à-dire se diriger vers un objectif et, en chemin, se faire interpeller par un personnage qui nous entraîne dans une aventure différente.

Toutefois, l'horizon n'est pas totalement sombre pour Starfield. Bethesda s'est engagé à retravailler le jeu selon les retours de la communauté. Il sera intéressant de voir comment le studio s'adaptera face à ces critiques. Espérons que de futurs contenus, plus personnalisés, viendront enrichir l'expérience procédurale. On peut imaginer l'ajout de quêtes à la main, pour estomper un peu ce genre d'impressions. D'autant plus qu'à côté de cela, Todd Howard, le directeur du jeu, s'est exprimé sur le futur du RPG. Pour lui, c'est très clair : Starfield a été conçu pour durer des années. Le jeu a même été développé dans cette optique. Il y a donc de grands espoirs pour que tout s'améliore.

Notons enfin l'ajout de mods pour Starfield, qui pourront sans doute résoudre une partie du problème, avec de nombreuses créations à la main.