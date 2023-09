Starfield, le RPG de Bethesda exclusif Xbox Series X|S et PC, enchaîne les mises à jour. En temps normal, ces patchs sont là pour résoudre des problèmes et insérer quelques améliorations ou nouveautés. Mais dans le cas du « Skyrim dans l'espace », le dernier correctif a introduit un bug sévère qui rompt l'équilibre du jeu, mais qui fera des heureux.

Un glitch pour gagner plus d'argent dans Starfield

En début de semaine, Bethesda a mis en ligne un patch 1.7.33 pour Starfield. Une mise à jour de taille raisonnable qui a rendu le jeu plus stable, plus beau - avec la résolution des textures baveuses dues à l'upscaling - et qui a corrigé des bugs avec les vaisseaux, entre autres choses. Des améliorations qui ne se refusent pas, mais leur déploiement a entraîné l'apparition d'un bug majeur. Grâce à lui, les joueurs peuvent ruser pour gagner de l'argent.

Comment ? En dupliquant des vaisseaux et en les revendant. Et pour bien faire, la combinaison est assez simple, même s'il y a une chose à savoir. Que vous jouiez à Starfield sur Xbox Series X|S ou PC, il vous faut une manette. Vous pouvez par conséquent ranger le clavier, vous n'en aurez pas besoin. Pour devenir un peu plus riche, il est indispensable d'avoir au moins deux navires spatiaux en votre possession. Un premier qui coûte déjà cher et un second moins onéreux, voire totalement gratuit et que vous ne voudrez pas garder avec vous.

Lorsque c'est fait, allez trouver un technicien sur des planètes de Starfield. Par exemple au port spatial de New Atlantis. Une fois devant, adressez-vous à lui afin de voir et de modifier des vaisseaux. Allez jusqu'à celui qui ne vaut quasiment rien, puis appuyez simultanément sur LB ou RB + X. Le menu de duplication s'ouvre alors. À partir de cet instant, supprimer un composant peu utile ou ajouter une pièce abordable, sortez de l'éditeur et confirmer votre changement. Mais ce n'est pas terminé puisqu'il faut bien enregistrer votre véhicule, dans la liste prévue pour cela, avant de pouvoir aller le vendre n'importe où dans le monde de Starfield. Une vérification du vaisseau s'impose également, mais après, à vous la vente.

Crédits : Xbox.

Cette version à laquelle vous ne jouerez peut-être jamais

Starfield a été reçu très positivement dans son état actuel, mais Bethesda avait en tête de sortir un jeu plus complexe. Dans une interview, le réalisateur et producteur Todd Howard a expliqué que les planètes auraient dû être bien moins accueillantes, beaucoup plus dangereuses qu'elles ne le sont dans la version finale du titre. Pour surmonter les conditions et les dangers des systèmes, il aurait fallu revêtir différentes combinaisons avec des rôles bien distincts. Une contre les radiations, une autre pour le froid extrême et ainsi de suite. Une idée abandonnée après les premiers playtests de Starfield.

« En réalité, c'était un système complexe. C'était très punitif et trop compliqué à comprendre pour les joueurs. Nous l'avons donc simplifié » a dit le responsable de cette nouvelle licence Bethesda. Starfield n'étant pas un jeu figé, peut-être que la communauté arrivera, d'une manière ou d'une autre, à développer une mécanique similaire pour celles et ceux qui souhaitent plus de défi et de réalisme. Sachant que des mods en pagaille arrivent, c'est une éventualité.