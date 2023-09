Starfield est enfin accessible à tous, et dans ce contexte, voici une petite astuce à connaître qui est à la fois amusante et utile pour votre progression.

Après des mois et des mois d'attente, Starfield est désormais disponible pour le grand public (au moment de la rédaction de cette actualité, le 6 septembre 2023). Alors que les joueurs explorent peu à peu l'univers profond du RPG de Bethesda, une astuce intéressante a été découverte, et elle a de quoi faire sourire. En effet, avoir une relation sexuelle dans le jeu peut vous aider à progresser. Vous avez bien lu... Comment ça marche ?

Une technique de pro pour gagner de l'XP dans Starfield

Si vous cherchez à augmenter votre expérience de jeu (XP) dans Starfield, un peu de romantisme pourrait être la clé. Selon les informations révélées sur le subreddit de Starfield (via VG247), dormir avec un compagnon ou une compagne dans le jeu vous octroie un bonus d'XP de 15 %. Ce bonus, appelé "Sécurité Émotionnelle", dure 24 minutes. Il est similaire, mais supérieur, au bonus de 10 % que vous obtenez lorsque vous dormez seul, appelé "Bien reposé".

ATTENTION SPOIL : Si vous pensiez multiplier les partenaires dans Starfield, vous risquez d'être déçu. Pour bénéficier de ce bonus d'XP, il faudra vous engager dans une relation romantique avec l'un des personnages du jeu. Vous aurez le choix entre Andreja, Barrett, Sarah et Sam Coe. Une fois l'engagement pris, vous pourrez partager votre lit avec votre partenaire. Cette dynamique est nettement différente de celle qu'on retrouve dans des jeux comme GTA, où les interactions avec les prostituées sont souvent sombres et glauques. De plus, si vous préférez la liberté en matière de relations, Starfield n'est pas pour vous. Une fois engagé, il vous sera impossible de courtiser d'autres personnages. Vous pourrez néanmoins mettre fin à votre engagement si vous estimez avoir fait une erreur. Ce n'est clairement pas un jeu pour les amateurs du Marquis de Sade. À bon entendeur

Un jeu qui fait de belles promesses

Starfield est maintenant disponible sur PC et Xbox Series X/S, et est également accessible via le Xbox Game Pass. Certains joueurs ont même bénéficié d'un accès anticipé grâce à une édition spéciale du jeu. Cela a déjà donné lieu à des créations étonnantes, telles que des vaisseaux inspirés du X-Wing ou du Faucon Millenium. Plus insolite encore, Starfield a même contribué à sauver des vies. De plus, on sait déjà que le jeu est prévu pour avoir une énorme durée de vie. En plus du contenu de base, qui est déjà assez imposant, Bethesda a souhaité enrichir l'accès au mods en ajoutant des outils spécifiques pour surpasser Skyrim. Inutile de préciser que des joueurs vont s'en donner à cœur joie sur le sujet de la sexualité, comme ce fut le cas pour Elder Scrolls. Il suffit de faire un tour sur Nexus Mods pour s'en rendre compte ; même combat du côté de Cyberpunk 2077. À tel point qu'à l'époque, CD Projekt avait dû agir suite à la création d'un mod à l'effigie de Keanu Reeves nu.

De votre côté, que comptez-vous faire dans Starfield ? Vous concentrerez-vous davantage sur le combat, l'exploration ou la construction de vaisseaux ?