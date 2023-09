Starfield cache sûrement de jolis secrets et les joueurs viennent justement de faire une belle découverte qui pourrait vous aider pendant l'aventure et ce dès le début.

C'est difficile à croire, mais Starfield est enfin disponible pour tout le monde. Après des années d'attente, les joueurs peuvent parcourir l'univers gigantesque du titre pendant des dizaines voire centaines d'heures, ce que nous avons fait avec plaisir. Bien sûr, les plus dévoués vont probablement faire des trouvailles de toutes sortes comme c'est toujours le cas dans des jeux aussi gigantesques. En tout cas, ça n'a pas traîné puisqu'une astuce qui peut vraiment vous faciliter l'aventure a été découverte.

Une astuce découverte par les joueurs dans Starfield

Comme tout RPG qui se respecte, l'équipement est primordial dans Starfield pour appréhender au mieux les combats. Pour avoir du stuff de grande qualité, il faut explorer, compléter des missions ou avoir suffisamment d'argent pour en acheter aux marchands. Mais dans Starfield, il existe une technique beaucoup plus simple, gratuite, qui permet de mettre la main sur une des meilleures armures dès le début de jeu.

Pour cela, il faut se rendre dans la ville de New Atlantis et aller dans la Loge. Dans cette zone se trouve une petite pièce avec une vitrine qui protège l'armure Mark I. Pour la récupérer de manière « honnête », il faut être un expert du crochetage et donc avoir du skill, mais aussi améliorer la compétence Sécurité, ce qui nécessite donc un peu d'investissement.

En réalité, il est possible de mettre la main sur l'équipement bien plus facilement. Pour cela, il va falloir placer votre curseur sur le petit espace qui se trouve entre la porte et la vitre et simplement valider, comme sur la vidéo ci-dessous. Et voilà, le tour est joué, vous disposez d'une armure au top dans Starfield sans avoir fait le moindre effort. Ce n'est peut-être pas très glorieux, mais crocheter une serrure pour la dérober, ce n'est pas mieux...

La communauté toujours plus créative

Si vous voulez profiter de cette astuce, on vous conseille quand même de faire vite, car Bethesda risque sûrement de corriger ce glitch prochainement, surtout qu'il devient de plus en plus populaire. Le studio a déjà déployé un gros patch day one dans le RPG et on imagine que ce n'est pas le dernier, même si Starfield est clairement le jeu le plus stable de Bethesda à ce jour. Les plus friands de ces petites astuces doivent rester à l'affût, car elles risquent d'arriver en pagaille quand le titre sera disponible pour tous ce 6 septembre sur PC et Xbox Series. De leur côté, les joueurs les plus créatifs devraient impressionner tout le monde avec leurs constructions d'avant-postes qu'on a déjà hâte de découvrir.