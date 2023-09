Ce n'est un secret pour personne, chaque nouveau jeu de Bethesda comporte de nombreux bugs et si Starfield s'en sort amplement mieux que ses confrères il n'en est pas exempt. N'empêchant globalement pas la progression, les joueurs préfèrent souvent en rire et partager sur les réseaux leurs nombreuses trouvailles. On se retrouve donc souvent avec des montages de situations hilarantes ou complètement incompréhensibles. Il faut cependant avouer que certains de ces bugs sont réguliers a tel point que les joueurs cherchent leur présence dans les nouveaux jeux. C'est notamment le cas des glitchs qui permettent de donner un petit coup de pouce à votre aventure. L'un d'eux vous permet de devenir riche.

Même si les crédits ne sont pas un problème dans Starfield, nous ne sommes jamais assez riches. Entre les améliorations d'armes à acheter, les munitions, les soins et j'en passe, les dépenses vont vite. Ainsi, il existe un bug permettant de remplir votre portefeuille vitesse grand V. C'est un certain vNivara qui a trouvé l'astuce et s'est empressé de la partager sur YouTube. Grosso modo, vous aurez besoin d'un pack d'augmentation de puissance afin de voler assez longtemps dans les airs. En plus de cela, il faudra aussi posséder un pack d'augmentation d'entraînement de rang 2 pour utiliser moins de carburant suite à l'utilisation du pack de puissance.

Direction ensuite le quartier commercial de New Atlantis face à Jemison. En suivant la vidéo ci-dessous on comprend qu'il faudra, par un bug, sortir des limites du jeu. En suivant les mouvements de ce dernier, vous arriverez comme lui devant un premier coffre de 1 500 crédits. En continuant, vous tomberez sur un autre coffre de 72 000 crédits. Il s'agit là des coffres dans lesquels le vendeur stocke ses crédits personnels et ils se rempliront toutes les 48 heures (heure en jeu). Il est donc possible par ce moyen d'avoir des crédits à l'infini dans Starfield et assez simplement. Certes il faudra refaire la traversée à chaque fois, mais ça reste toujours plus rapide que d'essayer de gagner de l'argent honnêtement dans le jeu.

D'autres coffres cachés ?

Dans The Elder Scrolls V: Skyrim, plusieurs coffres étaient dissimulés de la même manière que sur la vidéo. Le plus connu se trouvait même entre deux fougères dans la cité d'Aubétoile. Une question se pose alors : s'agit-il des seuls coffres de ce genre à l'intérieur de Starfield ? De plus, les joueurs de Skyrim savent aussi que les équipements étaient monnaie courante dans les stockages dissimulés. Il n'est donc pas impossible de voir prochaine plus de vidéos avec d'autres bugs similaires.