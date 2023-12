Starfield est loin d'être mort et Bethesda a récemment fait de belles promesses à son sujet. L'année prochaine, l'éditeur a bien l'intention de peaufiner son dernier bébé à tous les niveaux. Les performances du jeu seront par exemple améliorées sur PC grâce à l'ajout de nouvelles technologies. Mais surtout, les développeurs travaillent sur leur toute première extension narrative, et sur d'autres nouveautés qui vont enjoliver l'expérience globale des joueurs. Voici un petit avant-goût des futurs patchs.

De grosses nouveautés en 2024 pour Starfield

Bethesda et Xbox ont prévenu, ils veulent faire en sorte que Starfield bénéficie d'une très longue longévité à l'image de Skyrim en son temps. Un sérieux défi que les équipes tenteront de relever de leur côté et avec le soutien des moddeurs qui sont déjà l'oeuvre. Dans un message, l'éditeur a promis des mises à jour régulières dont une majeure qui sera disponible en février. « En 2024, nous déploierons des mises à jour toutes les six semaines environ, avec notre prochain patch majeur qui arrivera en février ». Quelles sont les nouveautés en développement ?

Tout d'abord, Bethesda permettra l'accès aux plans des villes de Starfield lors que l'exploration des principales cités. Ensuite, pour celles et ceux qui aiment bricoler leurs vaisseaux, il sera possible de les personnaliser davantage avec des décorations supplémentaires, de nouvelles options de construction et plus. L'introduction de choix plus spécifiques pour augmenter ou abaisser la difficulté est aussi prévue. Par exemple, vous pourrez modifier la capacité de transport de votre navire spatial, la distance d'accès à la cargaison, les dégâts sur le vaisseau, les crédits du vendeur et l'aspect survie sera renforcé.

Les développeurs de Starfield ont entendu les plaintes et vous laisseront avoir la main sur la manière dont les afflictions (infections, contusions, brûlures, coups de chaleur, hypothermie...) impactent le personnage. Mais d'autres ajouts de survie sont promis sans plus de détail. Enfin, préparez-vous à la prise en charge officielle des mods avec « Creations ». « Dès début 2024, Starfield aura son propre exportateur et vous aurez accès un nouveau kit de création [...] Avec l'ampleur et les systèmes du jeu, nous sommes impatients de voir ce que vous allez en faire ! ».

Crédits : Bethesda.

La première grosse extension du jeu débarque

Des patchs réguliers avec des nouveautés importantes et très attendues, mais pas seulement. Dans son billet, Bethesda a reparlé de la première extension de Starfield, Shattered Space. C'est toujours dans les tuyaux pour une sortie en 2024 et là encore, il y aura des ajouts à différents niveaux. « L'équipe travaille toujours d'arrache-pied sur le développement de Shattered Space. Notre première extension majeure qui sera disponible en 2024. Avec elle, vous aurez un nouveau contenu narratif, des lieux et équipements inédits, et bien plus encore. Nous avons hâte de vous en dévoiler davantage l'année prochaine ».