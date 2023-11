Starfield, le jeu colossal de Bethesda, continue de mobiliser une partie importante de son équipe originale. Et cela malgré la baisse de fréquentation du RPG par les joueurs.

Starfield, toujours aussi massif

En effet, actuellement, environ la moitié des développeurs qui ont travaillé sur le jeu avant son lancement sont toujours impliqués dans le projet, se concentrant sur les mises à jour et les contenus téléchargeables (DLC à venir). Dans une récente interview avec Wired, le directeur Todd Howard a fourni des détails sur l'effectif de Bethesda. Sur les 450 personnes travaillant sur l'ensemble des jeux de Bethesda, environ 250 se consacrent encore à Starfield. Howard souligne que la grandeur et la complexité du jeu sont le résultat du travail collectif de toute l'équipe.Des Chiffres Impressionnants

Nate Purkeypile, ancien artiste principal de l'éclairage chez Bethesda sur Starfield, a révélé que le projet a mobilisé jusqu'à 500 personnes, provenant de divers studios de Bethesda, contre environ 200 pour Fallout 76 à l'époque. Bien que ces chiffres soient des estimations, ils montrent l'ampleur de l'engagement de Bethesda envers le titre spatial.

Les priorités de Bethesda

Avec des mises à jour continues et le DLC Starfield Shattered Space à venir, l'engagement soutenu de l'équipe n'est pas surprenant. De plus, bien que The Elder Scrolls 6 et Fallout 5 soient également en préparation, il semble que Starfield reste une priorité majeure pour Bethesda. Les deux autres jeux, quant à eux, ne sont pas prévus avant de nombreuses années, peut-être même trop longues.

Le jeu TES6 est entré en phase de développement après la sortie de Starfield. Selon des projections, The Elder Scrolls 6 pourrait arriver entre 2026 et 2027​​​​. Cependant, il n'y a pas de confirmation officielle sur une date précise de sortie. De plus, il a été rapporté que le RPG ne sera pas disponible sur PlayStation 5​.

Quant à Fallout 5, Bethesda a confirmé qu'il sortirait après The Elder Scrolls 6. Le jeu semble être encore à plusieurs années de son lancement et on ne dispose pas d'une fenêtre de sortie précise non plus. La seule information est qu'il se concentrera davantage sur le contenu solo par rapport à Fallout 76 et utilisera un nouveau moteur de jeu. Des lieux comme La Nouvelle-Orléans, Chicago, l'Alaska et d'autres régions hors des États-Unis sont évoqués comme possibles décors pour le jeu​​​​​​.

Quoi qu'il arrive, l'engagement continu de Bethesda sur Starfield témoigne de la détermination du studio à fournir une expérience de jeu profonde et constamment enrichie. Pour les joueurs cherchant à enrichir leur expérience de Starfield, il existe déjà de nombreux mods, même si les outils complets ne sont pas encore disponibles.