Bethesda Game Studios a récemment répondu à un fil de discussion sur Reddit concernant la mise à jour 1.8.88 de Starfield, révélant de nombreux détails sur le plan de déploiement des correctifs du jeu pour l'année prochaine.

2024, une belle année pour Starfield

Pour commencer, le développeur ajoutera le support d'AMD FidelityFX Super Resolution 3 et d'Intel XeSS début 2024, ainsi que plusieurs correctifs de quêtes en cours de développement. Pour faire simple, cette technologie FFSR permet au jeu de tourner avec une meilleure fluidité et une meilleure qualité d'image, même sur des ordinateurs qui ne sont pas extrêmement puissants. Elle fonctionne en ajustant dynamiquement la résolution du jeu : lorsque l'action est intense et nécessite plus de ressources, elle baisse légèrement la résolution pour maintenir la fluidité, et quand il est possible, elle augmente la résolution pour améliorer la qualité visuelle.

Intel XeSS est une technologie similaire développée par Intel. XeSS vise également à améliorer les performances graphiques des jeux. Elle utilise l'intelligence artificielle pour reconstruire des images de haute qualité tout en maintenant des fréquences d'images élevées. Cela signifie que même si votre ordinateur ne peut pas normalement gérer un jeu très exigeant graphiquement à haute résolution, avec XeSS, il peut produire des images de qualité similaire tout en étant plus "léger" pour votre système. Du pain béni pour ceux qui n'ont pas à disposition un PC de combat.

Du nouveau contenu

De plus, les équipes de BGS travaillent sur des cartes de ville, un support natif des mods et de tout nouveaux moyens de voyager, ce qui laisse présager peut-être de nouveaux véhicules pour explorer les planètes. Bethesda prévoit une régularité des mises à jour, environ toutes les six semaines, avec de plus petits correctifs intercalés. Une très bonne chose, il faut bien l'admettre.

Bien que les détails de la prochaine mise à jour majeure n'aient pas encore été partagés, les joueurs attendent avec impatience les outils de modding complets prévus pour 2024. Avec toutes ces mises à jour, Bethesda Game Studios promet d'enrichir l'expérience Starfield, en offrant non seulement des améliorations techniques mais aussi de nouvelles façons de jouer et d'interagir avec le monde du jeu. Ces nouveautés, particulièrement attendues par la communauté des joueurs, devraient considérablement renforcer l'attrait et la durabilité de Starfield.

C'est d'autant plus important quand on sait à quel point le modding, pour ne citer que cet aspect, a été bénéfique pour les autres productions de Bethesda, comme Skyrim.