Après un premier décollage avec quelques accrocs, Bethesda pourrait corriger le tir et faire de Starfield 2 un jeu aussi marquant que Skyrim ou Fallout 4.

C'est en tout cas ce que croit Bruce Nesmith, ancien directeur de Skyrim, dans le cadre d'une interview auprès de VideoGamer. Même s'il ne fait plus partie de Bethesda depuis des années, ce véritable vétéran du genre RPG s'estime confiant quant aux capacités du studio de nous faire à nouveau rêver dans l'espace avec Starfield 2.

Un premier essai un peu maladroit avant le chef d'œuvre Starfield 2 ?

Malgré ses énormes ambitions et ses nombreuses qualités, Starfield n'a clairement pas eu le succès escompté par Bethesda. La faute notamment à des centaines de planètes procédurales dont l'exploration répétitive a fini par lasser les joueurs, et un gameplay ayant quelque peu pris la poussière. Avec Skyrim et les jeux Fallout (à l'exception encore aujourd'hui pour certains de 76), Bethesda s'était fait connaître pour ses mondes ouverts fascinants à explorer. Transposer cette formule dans une immense galaxie n'a hélas pas eu la même saveur. Selon Bruce Nesmith, cela devrait toutefois changer avec Starfield 2.

L'ancien directeur de Skyrim estime en effet que le premier opus était avant tout une ébauche pour poser les fondations de ce qui pourrait faire de Starfield 2 un jeu marquant comme Bethesda sait les faire. « Avec Skyrim, nous avions l'énorme avantage d'avoir l'expérience engrangée sur Oblivion et Morrowind. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'était d'améliorer le tout et d'ajouter des nouveautés. Nous n'avions pas à tout construire de zéro. J'ai donc hâte de voir ce que donnera Starfield 2. Je pense que ce sera un jeu fantastique qui corrigera de nombreux écueils du premier opus ».

Avant que Bethesda se penche sur un éventuel Starfield 2, le studio a toutefois beaucoup de pain sur la planche. Le premier épisode devrait en effet accueillir au moins un second DLC, nom de code Starborn, après le très décevant Shattered Space. The Elder Scrolls 6 (sur lequel Bruce Nesmith fonde également beaucoup d'espoir) serait aussi bien avancé dans les cartons. Fallout 5 attend de son côté son heure, profondément enfoui dans un Abri souterrain. Une galaxie de possibilités s'offre donc à Bethesda pour redorer son blason d'ici à une potentielle consécration pour Starfield 2.

Un décollage plus réussi en perspective pour la suite de Starfield ? © Bethesda

Source : VideoGamer