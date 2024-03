Six mois après son lancement, Starfield semble déjà être un lointain souvenir pour de nombreux joueurs. Passé sa sortie tonitruante, le RPG n’a pas su retenir les joueurs très longtemps, mais qu’à cela ne tienne. Bethesda n’a pas dit son dernier mot et compte bien abreuver de contenus sa dernière production. En attendant du concret, l’éditeur déploie des mises à jour conséquentes, où sont distillées quelques nouveautés. Voici ce qui change avec le patch 1.10.31.

Une grosse mise à jour pour Starfield

Bethesda continue de tenir sa promesse. Passé le lancement tonitruant de sa nouvelle licence, l’éditeur américain a dû essuyer de vives critiques des joueurs, aussi bien ceux qui ont adoré l’odyssée spatiale que ceux qui s’y sont ennuyés. Les équipes ont promis de nombreuses mises à jour importantes dans le courant de l’année, en plus d’un premier DLC payant. Toutes les six semaines environ, le RPG reçoit donc des améliorations conséquentes, voire de nouvelles fonctionnalités. Elles sont dans un premier temps réservées aux joueurs de la branche bêta avant de s’ouvrir à l’ensemble des utilisateurs. Starfield déploie justement sa mise à jour 1.10.31 pour tout le monde.

Un patch qui apporte plus de 400 correctifs en tout genre, mais ce sont les quelques nouveautés qui vont attirer l’attention des joueurs. Les plus créatifs iront tester les ajouts du mode photo, qui vous laisse désormais définir les expressions et les poses de votre personnage et de ses compagnons. Côté changement , vous pouvez désormais ouvrir les portes et récolter votre butin avec le scanner activé. Ça a l’air anodin dit comme ça, mais combien de joueurs ont réclamé cette amélioration ? Et en parlant d’amélioration justement, l’interface utilisateur du vaisseau est devenue plus fluide lorsque le taux d'images par seconde est élevé. C’est toujours mieux pour voyager. Le patch 1.10.31 de Starfield est maintenant disponible au téléchargement sur Xbox Series et PC. On vous prévient, c’est un beau bébé. Il suffit de voir ses longues patch notes, à retrouver ci-dessous.

Les patch notes de la version 1.10.31 de Starfield

Visuels

Correction d'une zone qui permettait au joueur d'accéder au coffre de vendeur du technicien de vaisseau de New Atlantis.

Correction de l'écart qui permettait aux joueurs d'accéder aux combinaisons sans crocheter l'une des vitrines de présentation de combinaison.

Résolution d'un problème qui pouvait provoquer l'invisibilité du masque de pêcheur une fois équipé.

Correction d'un endroit où le joueur pouvait sortir du monde à bord de la Sirène des étoiles.

Résolution d'un problème rare qui pouvait coincer le joueur sous un ascenseur.

Correction d'un endroit où le joueur pouvait se retrouver bloqué à l'extérieur de HopeTech.

Résolution d'un bug des sols clignotants dans l'aquarium d'une station de recherche sur Altaïr II.

Correction d'un texte coupé sur un panneau de la Clé.

Correction d'un panneau de la Clé.

Ajustement de la position d'un haut-parleur flottant au site de lancement de la NASA.

Correction d'objets mal placés dans l'hôtel Paradiso.

Correction d'un endroit où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués dans le repaire de Mantis.

Résolution d'un bug à d'un endroit où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués en haut d'une bibliothèque dans la chambre de Marco.

Correction d'un générateur qui rencontrait une rambarde à Nouveau-Départ.

Correction d'objets qui disparaissaient sur la Station RE-939.

Résolution d'un bug où des ballons qui se coinçaient les uns dans les autres à bord de la Sirène des étoiles.

Correction d'un endroit où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués sur un escalier à Nouveau-Départ.

Correction des textures clignotantes dans la salle de test de l'Avant-garde.

Ajustement de la position de certains objets sur un bureau dans le hangar abandonné.

Correction d'un endroit où les joueurs pouvaient traverser le mur à Nouveau-Départ.

Correction de la position d'une chaise dans HopeTech.

Résolution d'un bug d'un endroit où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués à Infinity LTD.

Correction d'une chaise coincée dans le mur sur le toit de l'île de Sonny Di Falco.

Correction d'un endroit où les joueurs pouvaient sortir du monde dans le chantier spatial autonome.

Résolution d'un bug où plusieurs objets flottants dans le bureau Argos de New Atlantis.

Correction du placement de certains autocollants dans un hangar abandonné.

Correction d'un endroit où les joueurs pouvaient voir en dehors du monde dans le QG des Diables ardents.

Résolution d'un bug à un endroit où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués dans Londinion.

Correction d'un tabouret sur lequel il était impossible de s'asseoir à la Ligne rouge.

Correction d'un endroit où les joueurs pouvaient sortir du monde dans les mines des Diables ardents.

Résolution du bug des tapis clignotants à Néon.

Rotation d'un écran pour qu'il soit dans la bonne direction au chantier spatial Deimos.

Correction du placement de plusieurs objets dans l'usine Dogstar autonome sur Vega II-d.

Correction du placement d'un panneau sur Tau Gourmet.

Résolution d'un bug à un endroit où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués près de Bayu Plaza à Néon.

Correction d'un endroit où le joueur pouvait se retrouver coincé sous des poutres métalliques à Néon.

Rotation d'un panneau électrique sur une station spatiale.

Correction des autocollants qui disparaissaient d'un mur à l'avant-poste de recherches U3-09.

Gameplay de Starfield

Résolution d'un problème lié aux allocations de puissance de vaisseau qui diminuaient de manière non intentionnelle à cause des bonus des membres d'équipage.

Les bonus d'équipage pour les temps de recharge des armes du vaisseau sont désormais appliqués correctement en mode ciblage.

Résolution d'un problème qui pouvait faire pivoter la tête du joueur vers la gauche en sprintant à la 3e personne.

Correction d'un problème qui pouvait empêcher certains artefacts de rester accessibles si le joueur quittait l'endroit pendant un long moment sans les récupérer.

Résolution d'un problème qui pouvait entraîner la perte des décorations de maison du joueur lors d'un changement d'état à New Atlantis.

Correction d'un problème où il n'était plus possible d'interagir avec Sarah pendant une conversation avec Walter dans la Loge si elle était assignée à un vaisseau ou un avant-poste.

Résolution d'un problème où le joueur pouvait être affecté par la météo en intérieur.

Résolution d'un problème qui pouvait empêcher le joueur d'atteindre une analyse planétaire de 100 % sur Niira.

Correction d'un problème sur la lune de Heinlein V-A, qui pouvait faire que les geysers de gaz de chlore deviennent extrêmement rares.

Résolution d'un problème qui pouvait provoquer des effets météorologiques sur des planètes sans atmosphère.

Correction d'un problème qui empêchait les dégâts électromagnétiques d'être infligés correctement aux ennemis robotiques.

Résolution d'un problème rare qui empêchait la désactivation des robots après avoir utilisé l'option “Désactiver les travailleurs robotisés” à un terminal.

Les minibots ne devraient plus avoir d'influence sur la jauge de furtivité.

La difficulté des abordages devrait désormais être plus équilibrée.

Résolution d'un problème qui empêchait le commandement d'un Rambler contrebandier de Liber Astra après avoir tué tout son équipage.

Réanimation alien fonctionne désormais sur les créatures aquatiques et volantes.

Résolution d'un problème qui pouvait parfois empêcher le joueur de devenir invisible en utilisant Forme du Néant à la 1re personne.

Résolution d'un problème d'échelle temporelle qui pouvait se produire si Temps déphasé était utilisé avant d'attendre ou de se reposer.

Le clone de Soi parallèle devrait désormais être en mesure de suivre le joueur à travers les portes de chargement.

Espace sans soleil devrait désormais pouvoir infliger des dégâts critiques.

Résolution d'un problème qui entraînait l'hostilité de certains vaisseaux alliés lors de l'utilisation d'un champ antigravité à l'intérieur de votre vaisseau.

Correction d'un problème qui pouvait potentiellement entraîner la libération d'un horrimorphe en utilisant un pouvoir sur lui dans le QG des Diables ardents.

Résolution d'un problème avec Réanimation alien qui durait plus longtemps que prévu lors de l'utilisation par un autre personnage.

Résolution d'un problème avec le défi de compétence Récupération qui n'augmentait pas lorsque les mallettes d'armes étaient pillées.

Correction d'un problème qui pouvait provoquer le non-rechargement du système d'armes à missiles au rang 4.

Résolution d'un problème avec les effets spéciaux de Régénération qui restaient actifs.

Résolution d'un problème lié au défi de compétence Sys. armes EM qui ne suivait pas les dégâts EM correctement.

Correction d'un problème lié aux armes des vaisseaux astriens qui n'étaient pas améliorées par les compétences de vaisseau.

Résolution d'un problème lors de l'utilisation du jet-pack dans les environnements en apesanteur qui comptait pour le défi de compétence Haltérophilie.

Résolution d'un problème qui empêchait l'activation de la compétence Bien-être en montant de niveau.

Correction d'un problème rare où Frappes névralgiques pouvait considérer un membre de la foule comme un ennemi étourdi.

Résolution d'un problème concernant la progression du défi Frappes névralgiques qui était plus difficile que prévu après le premier rang.

Correction d'un problème lié au rang 4 de Dissimulation qui rendait brièvement le joueur indétectable.

La contrebande est désormais supprimée lors du rejet d'une mission de contrebande acceptée précédemment.

Correction d'un problème qui permettait d'attaquer le vaisseau principal assigné pour faire progresser les compétences de systèmes d'armement du vaisseau.

Résolution d'un problème où les parents du joueur pouvaient participer à différentes conversations en même temps.

Résolution d'un problème qui permettait de placer des munitions inutilisables dans le monde.

Correction d'un problème qui empêchait le jet-pack d'être caché correctement en utilisant des compétences de jet-pack.

Résolution d'un problème concernant la mise à l'échelle des dégâts pour les dégâts critiques après avoir traversé l'Unité.

Résolution d'un problème qui empêchait d'accéder au domaine Coe pour l'engagement avec Sam après avoir traversé l'Unité.

L'eau dans les biomes de zone humide devrait désormais faire apparaître des créatures à scanner.

Résolution d'un problème qui pouvait occasionnellement faire voler ou apparaître sur terre des créatures nageuses.

Résolution d'un problème lié aux créatures volantes qui pouvaient parfois tomber lentement après avoir été tuées.

Correction d'un problème où un personnage pouvait parfois traverser le sol après avoir été assommé.

Résolution d'un problème qui provoquait parfois des animations instables sur certains mercenaires.

Correction d'un problème qui pouvait rendre invisible le corps d'un technicien si un personnage manipulé recevait pour tâche d'inspecter le corps.

Résolution d'un problème rare qui faisait tournoyer un personnage quand il se relevait d'une chaise.

Résolution d'un problème qui provoquait le redressement des personnages morts dans la Ligne rouge.

Les personnages ne devraient plus partager la même chaise au même moment au Rocher.

Correction d'un problème qui pouvait faire disparaître certains personnages du monde après avoir effectué certaines poses.

Correction de la détection des mouvements de tête de divers personnages qui pouvait rendre certaines scènes étranges.

Réduction de la fréquence des attaques étourdissantes de l'horrimorphe aîné pendant L'ennemi intérieur.

Résolution d'un problème qui empêchait les horrimorphes de tendre correctement leurs embuscades pendant certaines rencontres.

Les tourelles dans le repaire de Mantis ne devraient plus être invisibles après le retour du joueur au bout d'un long moment.

Les objectifs d'abordage devraient désormais disparaître en quittant le vaisseau abordé avec un voyage rapide via la carte stellaire.

Résolution d'un problème qui colorait les viseurs en rouge pendant les combats sans qu'ils visent un personnage ennemi.

Correction du recul du Kodama qui n'était pas identique entre la 1re et la 3e personne.

Correction d'un problème où relâcher la visée en pivotant à la 3e personne faisait à nouveau viser automatiquement.

Viser à travers une arme à lunette tout en tentant de lancer un dialogue ne devrait plus entraîner l'invisibilité de l'arme.

Résolution d'un problème qui faisait parfois échouer les attaques au corps à corps immédiatement après avoir dégainé une arme.

Correction d'un problème qui faisait perdre beaucoup d'oxygène au joueur en utilisant une attaque puissante et en bloquant.

Correction d'un problème avec les lunettes qui apparaissaient trop bas si utilisées à la 3e personne directement après avoir atterri sur une nouvelle planète.

Le Rattler devrait désormais utiliser la bonne animation de rechargement dans les environnements en apesanteur.

Correction d'un problème avec l'effet spécial Frénésie sur le Kellhauler qui affectait les alliés.

Résolution d'un problème qui faisait tirer la riveteuse automatique dans un cône plus large lorsqu'une visée laser était ajoutée.

Résolution d'un problème où le tir en rafale ne tirait que 3 fois au lieu de 4.

Les effets des armes spéciales avec une augmentation des dégâts devraient désormais fonctionner avec les armes EM.

Résolution d'un problème avec l'antibalistique qui ne réduisait pas les dégâts physiques subis via les armes à particules.

Résolution d'un problème où les armes EM infligeaient des dégâts aux points de vie lorsqu'elles étaient utilisées par un compagnon.

Ajout d'effets spéciaux à la récompense de l'ensemble d'armure du Vieux Monde.

Correction d'un problème qui pouvait bloquer le joueur s'il interagissait d'une certaine manière avec une mine à étourdissement.

Résolution d'un problème où le joueur pouvait éviter des répercussions criminelles en rangeant son arme à un moment très précis.

Correction d'un problème qui faisait que les compagnons n'étaient pas habillés correctement si une tenue volée était retirée en raison d'une arrestation.

Les compagnons spécifiques de quête (comme Emma Wilcox ou Walter Stroud) ne peuvent désormais plus prendre d'armes dans les coffres verrouillés lorsqu'ils n'ont plus de munitions.

Correction d'un plantage qui se produisait lorsqu'un joueur tenait un cadavre devant un mineur.

Les personnages ne devraient désormais plus réagir aux anciens cadavres comme s'il s'agissait de nouveaux corps.

Résolution d'un problème où Sam Coe pouvait toujours dire à Cora d'aller raconter sa blague à un personnage mort. Sacré défi, en même temps...

Résolution d'un problème où le joueur pouvait parler de la dévotion du fan dévoué même s'il n'avait jamais rejoint l'équipage.

Correction d'un problème qui pouvait “détacher” la caméra en utilisant immédiatement le jet-pack après être entré dans un temple.

Correction d'un problème qui désactivait le turbo lors de l'utilisation du jet-pack en entrant dans une zone en apesanteur.

Les packs de munitions près du sergent Yumi pendant Témoin devraient désormais conférer plus de munitions.

S'amarrer à une station avec un vaisseau volé devrait désormais en faire votre vaisseau principal.

Ajout d'une récompense pour avoir terminé l'activité du garde blessé dans l'entrepôt de l'Autorité commerciale.

Ajout de butin à un présentoir d'armes caché derrière une porte verrouillée de niveau maître sur la plateforme de désassemblage de vaisseaux.

Résolution d'un problème qui empêchait un magazine de compétence d'être acquis dans la ferme abandonnée.

Résolution d'un problème qui pouvait empêcher Havershaw d'être dans sa position souhaitée au chantier spatial Stroud-Eklund.

Suppression d'une collision invisible qui bloquait partiellement les mouvements à travers les panneaux plastiques à l'entrée de la Clinique.

Résolution d'un problème qui empêchait parfois une étagère à provisions d'apparaître correctement au poste de la POLA de HopeTown.

Correction d'un problème de texture qui pouvait se produire en tirant sur les tables du bar de Jake.

Les effets visuels et sonores se produiront désormais lorsqu'un joueur découvre une anomalie au scanner même s'il ne la regarde pas directement.

Résolution d'un problème avec tous les gardes du Scow qui partageaient une apparence similaire.

Résolution d'un problème qui pouvait empêcher une quête pour un vaisseau légendaire d'apparaître lors d'une rencontre spatiale.

Correction d'un problème où aider un colon en utilisant la compétence Médecine dans un dialogue consommait quand même un kit de soins.

Modification de la propriété du journal de Maurice Lyon pour qu'il puisse être pris sans être “volé” à Nouveau-Départ.

Résolution d'un problème avec la rampe du Razorleaf qui pouvait gêner la circulation de certains personnages.

Résolution d'un problème qui faisait glisser les ennemis entre deux couvertures lors des combats.

Correction d'un problème qui empêchait parfois Vasco d'apparaître correctement dans le vaisseau du joueur.

Résolution d'un problème qui bloquait parfois les patrouilles des personnages s'ils parlaient immédiatement avant d'atteindre un lieu vide.

Les compagnons ne devraient plus continuer leurs conversations si le joueur quitte un vaisseau pendant qu'ils parlent.

Résolution d'un problème rare qui faisait parfois attaquer les habitants de Nouveau-Départ sans provocation.

Amélioration du comportement des foules en fuite.

Résolution d'un problème qui pouvait provoquer l'apparition d'ennemis sur les toits des vaisseaux.

Correction d'un problème qui pouvait faire flotter un personnage qui utilisait une attaque au corps à corps.

Résolution d'un problème où Vasco n'arrivait pas à revenir au vaisseau après avoir été renvoyé sur Cydonia.

Correction d'un problème qui pouvait laisser les compagnons dans leurs animations d'apesanteur en quittant le vaisseau lorsque la gravité est désactivée.

Résolution d'un problème avec les sauts des compagnons qui pouvaient les bloquer et les faire flotter.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs d'attendre en étant debout.

Résolution d'un problème qui empêchait parfois les vaisseaux alliés de riposter lorsqu'ils étaient attaqués par le joueur.

Correction du blocage potentiel du joueur en attente d'une astroportation.

Résolution d'un problème qui pouvait faire atterrir les vaisseaux légèrement au-dessus du sol sur différentes planètes.

Résolution d'un problème qui altérait temporairement la vue d'un vaisseau en 3e personne après utilisation du CdV en mode photo.

Les armes des vaisseaux devraient maintenant cibler le module le plus proche d'un vaisseau ennemi au lieu du point de masse central.

Résolution d'un problème qui pouvait empêcher le joueur d'obtenir des pièces détachées après être venu en aide à un vaisseau allié pendant une rencontre spatiale.

Résolution d'un problème qui faisait que Heller pouvait clignoter pendant le compte à rebours de la foreuse.

Correction d'un problème qui faisait parfois rapidement clignoter les personnages pendant les dialogues.

Résolution d'un problème qui causait une transition d'émotions étrange sur les visages pendant les dialogues.

Résolution d'un problème qui faisait que les personnages pouvaient rouvrir les yeux après avoir été tués.

Correction d'un problème qui faisait qu'un personnage pouvait énoncer une salutation générique au lieu d'une salutation personnalisée.

Divers correctifs apportés à des corps planétaires dont l'orbite était erronée.

Diverses améliorations de stabilité.

Graphismes de Starfield

Amélioration de l'éclairage des particules la nuit lors de l'utilisation de la lampe-torche (PC qualité graphique intermédiaire / élevée / ultra et Xbox Series X).

Résolution d'un problème visuel rare affectant la profondeur de champ

Correction d'un problème qui faisait que les reflets du soleil sur la caméra pouvaient disparaître en cas d'occlusion partielle par un objet.

Résolution d'un problème qui faisait que les reflets du soleil sur la caméra n'avaient plus la bonne taille après modification du CdV.

Résolution d'un problème qui faisait occasionnellement disparaître les reflets du soleil à travers des objets opaques le long des bords de l'écran.

Correction d'un problème rare qui faisait que les ombres ou la lumière clignotaient au lever et au coucher du soleil.

Résolution d'un problème au port spatial de Néon qui faisait que l'atmosphère était anormalement brillante.

Résolution d'un problème qui occasionnait un effet de flou clignotant lorsque le soleil apparaissait derrière une planète dans l'espace.

Correction d'un problème occasionnel qui provoquait un clignotement d'écran lors de sessions de jeu avec les graphismes en mode intermédiaire par défaut et avec la synchronisation verticale désactivée (version PC de Starfield).

Résolution d'un problème qui faisait que la vue du jeu devenait momentanément brouillée après avoir attendu sur une chaise.

Résolution d'un problème qui affichait des carrés noirs autour d'une planète lorsque d'autres anneaux planétaires étaient visibles en arrière-plan sur la carte stellaire.

Correction d'un problème qui faisait que les éclairs pouvaient apparaître comme incomplets.

Résolution d'un problème qui provoquait la disparition de certains effets lumineux lorsque le joueur se trouvait à l'intérieur d'un vaisseau pendant une tempête.

Amélioration de l'apparence des barbes et des moustaches de loin.

Résolution d'un problème rare qui faisait que des ombres pixellisées pouvaient apparaître sur les tenues des personnages dans certaines conditions d'éclairage extérieur.

Correction d'un problème qui faisait que les ombres des astéroïdes dans l'espace n'étaient pas toujours cohérentes.

Résolution d'un problème rare qui affichait le contour des objets lorsque ces derniers étaient vus à travers la fumée.

Résolution d'un problème rare qui pouvait conduire à l'affichage d'effets de fumée de la mauvaise couleur dans l'ambassade Va'ruun.

Correction d'un problème qui faisait que le brouillard apparaissait et disparaissait brutalement dans la baie des navettes du Verrou pendant la quête Échos du passé.

Résolution d'un problème dans l'apparence de la fumée du vaisseau écrasé dont le joueur s'approche pendant la quête Retour sur Vectera.

Résolution d'un problème qui faisait que des points clignotants apparaissaient parfois sur les surfaces mouillées.

Correction d'un problème qui faisait clignoter les objets en verre au loin.

Résolution d'un problème de clignotement rare des personnages lorsque le DLSS était activé (version PC de Starfield).

Résolution d'un problème qui faisait apparaître des lignes clignotantes sur le sol lorsque ce dernier était vu à travers des panneaux en verre dans Ryujin (version Xbox Series S de Starfield).

Correction d'un problème rare de clignotement avec le FSR 2 (version PC de Starfield).

Résolution d'un problème de clignotement qui pouvait occasionnellement survenir sur l'Equinox.

Résolution d'un problème de clignotement sur le MagPulse.

Correction d'un problème de clignotement sur le sac de navigateur.

Résolution d'un problème qui faisait que les cheveux du joueur pouvaient parfois se voir à travers la casquette Chunks en vue à la troisième personne.

Résolution d'un problème qui faisait que les cheveux du joueur pouvaient sembler avoir des trous lors du port d'un capuchon.

Correction d'un problème qui faisait que la pilosité faciale du joueur disparaissait partiellement lorsqu'il portait le masque de pêcheur avec l'option permettant de cacher le casque activée.

Résolution d'un problème qui faisait que l'axe d'une planète parent changeait brutalement à un certain moment de la journée lorsque cette planète était observée depuis la surface de sa lune.

Résolution d'un problème avec les effets visuels des électrochocs sur Argos Extractors.

Correction d'un problème qui affectait les traînées émises par les moteurs de vaisseaux endommagés à une vitesse élevée.

Résolution d'un problème d'effets visuels manquants sur les bonbonnes avec certaines armes dans la prison d'Akila City.

Résolution d'un problème qui faisait que les barils explosifs ne possédaient pas toujours d'effets visuels d'explosion à l'extérieur du laboratoire de recherches de Kreet.

Divers ajustements de texte pour résoudre des problèmes d'effets de moire, de clignotement et de conflit d'axe z.

Divers ajustements de décals et de géométrie.

Diverses améliorations de qualité des ombres et corrections de bugs.

Diverses améliorations mineures de performance.

Avant-postes

Résolution d'un problème qui faisait qu'un établi pouvait sembler obstrué.

Résolution d'un problème avec les avant-postes qui faisait que le joueur pouvait voir apparaître une roue de chargement infinie lors de l'utilisation de la caméra libre.

Correction d'un problème concernant l'affichage des données planétaires sur les affichages de tablette dans les avant-postes.

Résolution d'un problème qui faisait que les objets placés sur des mannequins n'étaient pas affichés correctement.

Résolution d'un problème qui faisait que des objets placés près d'un couloir connecté disparaissaient si le module d'habitation où ils se trouvaient était déplacé.

Modification de la distance d'accroche pour les conteneurs de stockage.

Amélioration de la ligne d'affichage lors du déplacement des objets pour les relier.

Résolution d'un problème qui faisait que des objets empilés sur des fondations automatiques ne se déplaçaient pas correctement lorsque la fondation était déplacée.

Résolution d'un problème qui faisait qu'il était impossible de construire près d'une zone d'atterrissage si la balise se trouvait à l'extérieur de celle-ci.

Correction d'un problème qui affectait le déplacement d'un robot de gestion énergétique vers un avant-poste après sa construction.

Résolution d'un problème qui provoquait la disparition d'un mur lorsqu'une applique industrielle était placée puis supprimée.

Résolution d'un problème qui faisait que les générateurs ne produisaient pas plus d'énergie après avoir construit un robot de gestion énergétique.

Quêtes (Note : cette section peut révéler des informations relatives à l'histoire de Starfield. Faites attention !)

Combat de coqs : résolution d'un problème qui faisait que l'objectif pouvait rester coincé sur “Trouvez Hugo Fournier à la tour Athena” en cas d'échec de la tentative de persuasion et d'épuisement de toutes les options de dialogue avec Hugo.

Pouvoir absolu : résolution d'un problème qui faisait que le compagnon du joueur ne suivait pas ce dernier dans les conduits de ventilation de Generdyne Industries.

Toute chose a un prix : résolution d'un problème qui pouvait empêcher le lancement de la quête si toutes les quêtes de Ryujin Industries avaient déjà été achevées.

Toute chose a un prix : résolution d'un problème qui faisait que le vaisseau et son technicien pouvaient disparaître une fois le vaisseau sorti de la fourrière.

Retour aux fourneaux : résolution d'un problème qui provoquait un verrouillage des contrôles de Starfield lorsque le joueur tentait de s'asseoir pendant l'objectif “Asseyez-vous”.

Retour sur Vectera : résolution d'un problème qui provoquait un verrouillage des contrôles du jeu du joueur sur la rampe s'il manquait la salutation initiale de Lin et lui attribuait un rôle dans le vaisseau.

Retour aux fourneaux : si l'employé de TerraBrew se fait tuer pendant que le joueur est en combat avec Tomo, la quête gère désormais correctement l'objectif de quête.

Retour sur Vectera : résolution d'un problème qui faisait que le joueur ne pouvait pas parler à Lin et Heller et ne pouvait pas les recruter comme membres d'équipage.

Vérification d'antécédents : résolution d'un problème qui faisait que sortir de la zone de l'ordinateur d'Ularu provoquait un comportement erratique du marqueur de quête.

Métal brut : résolution d'un problème chez Néon Tactical qui faisait que Styx avait toujours des graffiti malgré une option de dialogue du joueur indiquant le contraire.

Métal brut : résolution d'un problème d'incohérence dans les dialogues avec Frank lorsqu'il est question de Styx.

À sec : résolution d'un problème qui faisait que héler le vaisseau à la dérive après avoir terminé le dialogue initial pouvait faire recommencer le dialogue du début.

Rupture de contrat : résolution d'un problème qui faisait que Ellie Yankton ne parlait pas au joueur si ce dernier était assis dans le fauteuil de Barrett.

Rupture de contrat : résolution de divers problèmes de dialogue et de caméra qui pouvaient survenir si le joueur parlait à Ellie avant que Barrett ne puisse entrer dans la pièce.

Rupture de contrat : résolution d'un problème qui faisait qu'annuler le dialogue avec Keala provoquait la mise à jour de l'objectif plus tôt que prévu.

Rupture de contrat : résolution d'un problème qui causait plusieurs problèmes avec les objectifs lors du piratage du terminal de sécurité avant de parler aux membres de la communauté pour trouver Helgi.

Rupture de contrat : résolution d'un problème qui faisait que la quête de Barrett n'apparaissait pas dans le suivi de quêtes.

Rupture de contrat : résolution d'un problème avec l'orientation de la caméra sur Barrett pendant son dialogue.

La revanche de Castillo : résolution d'un problème qui faisait que quitter son dialogue de façon abrupte ne rendait pas Mathis hostile envers le joueur.

Engagement avec Barrett : résolution d'un problème qui faisait que Ellie Yankton restait dans son appartement après avoir accepté de célébrer la cérémonie.

Juste sous leur nez : résolution d'un problème qui pouvait provoquer un verrouillage des contrôles de Starfield après être monté à bord de l'UC Vigilance après avoir chargé une ancienne sauvegarde où le joueur était hostile envers le SysDef de l'UC.

Une livraison diablement ardente : résolution d'un problème qui faisait qu'un objectif ne disparaissait pas en parlant à Cambridge après avoir déjà payé la dette.

Une livraison diablement ardente : résolution d'un problème qui pouvait empêcher les compagnons de suivre le joueur vers Percival à la fin de la mine.

Loyauté divisée : résolution d'un problème qui faisait que les vaisseaux des zélotes n'apparaissaient pas pendant la rencontre avec Jaeda Huang.

Échos du passé : résolution d'un problème qui faisait que l'échec de la tentative de pickpocket à l'intérieur du Verrou pouvait faire en sorte que Delgado devienne inaccessible.

Enchevêtrement : résolution d'un problème qui provoquait un verrouillage des contrôles de Starfield lorsque Raphael saluait le joueur.

L'œil du cyclone : résolution d'un problème rare qui pouvait empêcher les joueurs de s'amarrer à l'Héritage.

L'œil du cyclone : résolution d'un problème affectant un emplacement où le joueur pouvait se retrouver coincé sur une section de câbles en essayant de s'enfuir de l'UC Vigilance.

Témoin oculaire : résolution d'un problème qui faisait que les membres de l'équipe d'assaut pouvaient se retrouver à court de munitions.

Témoin oculaire : résolution d'un problème qui pouvait provoquer de la confusion lors de l'incapacitation des séides.

Témoin oculaire : ajout d'un message pour dissiper une possible confusion quant à pourquoi la Loge est inaccessible.

Témoin oculaire : résolution d'un possible problème de progression relatif à la méthode d'incapacitation des séides employée par le joueur.

Témoin oculaire : résolution d'un problème rare qui pouvait empêcher Yumi d'être présente à l'emplacement ciblé de la quête.

Dernières pensées : résolution d'un problème qui permettait au joueur de lâcher la tablette “À l'attention de Claire Mensah, New Atlantis”.

Trouvez la personne disparue suivante : l'objectif de mission devrait désormais se valider lorsque le personnage de quête ciblé est trouvé et soigné.

Amitiés ténues : résolution d'un problème affectant une tourelle à l'intérieur de l'ambassade Va'ruun qui était toujours hostile et ne pouvait pas être désactivée ou rendue amicale.

Amitiés ténues : la porte à l'intérieur de l'ambassade Va'ruun s'ouvrira désormais correctement si le joueur quitte l'ambassade et y retourne plus tard.

Amitiés ténues : la porte à l'intérieur de l'ambassade de Liber Astra s'ouvrira désormais correctement si le joueur quitte l'ambassade et y retourne plus tard.

La boisson de la gloire : acheter n'importe quelle couleur de vélocité à Madame Sauvage devrait correctement mettre l'objectif à jour.

Travail de fond : résolution d'un problème qui empêchait Hadrian de déplacer le microscope si elle était mise à terre avant que l'échantillon ne soit récupéré.

Travail de fond : résolution d'un problème qui faisait que l'horrimorphe restait immobile au lieu de traquer le joueur.

Travail de fond : résolution d'un problème qui faisait que l'objectif répétait Rétablissez l'alimentation des lignes.

Travail de fond : suppression d'une réponse de dialogue vide qui pouvait survenir après que le joueur soit mis au courant pour Tau Ceti II.

Responsables coupables : résolution d'un problème qui pouvait survenir pour pénétrer dans la cachette si le joueur ne parlait pas à Dalton.

Cause perdue : Clover MacKenna sera mise à terre au lieu d'être tuée avant que la quête ne soit terminée.

L'ennemi intérieur : résolution d'un problème qui faisait que Hadrian pouvait ne pas suivre le joueur en dehors des tunnels à vapeur.

L'ennemi intérieur : résolution d'un problème qui faisait que les vaisseaux de surveillance de Toliman II répétaient la même scène après que le joueur avait déjà consulté Hatoum.

In memoriam : résolution d'un problème rare avec les dialogues près de la chute d'eau qui pouvait empêcher la romance avec Sarah Morgan.

In memoriam : résolution d'un problème qui empêchait la progression si le joueur quittait Sarah pendant qu'elle était au mémorial de la Guerre coloniale.

Avis de tempête : résolution d'un problème qui doublait les récompenses octroyées au joueur.

Le pari de Juno : ajout d'un marqueur redirigeant vers Juno si le joueur décide de partir avant de terminer la quête.

Maintien de la paix : résolution d'un problème qui empêchait de parler comme prévu à Yumi pendant que “Témoin oculaire” était actif.

Chef de meute : résolution d'un problème qui pouvait survenir si Davis mourait juste avant l'ashta alpha.

La fin de l'Héritage : la mise à prix de la Flotte écarlate est supprimée si le joueur s'allie au SysDef de l'UC puisque la Flotte écarlate sera toujours hostile.

La fin de l'Héritage : la porte de sécurité à l'intérieur de la Clé s'ouvrira désormais correctement si le joueur quitte la station et y retourne plus tard.

La fin de l'Héritage : correction d'incohérences dans les dialogues entre le commandant Ikande et le lieutenant Toft.

La fin de l'Héritage : résolution d'un problème rare qui faisait que Naeva restait dans l'ascenseur plus longtemps que prévu.

La fin de l'Héritage : le coût en crédits affiché dans le dialogue avec le lieutenant Toft après avoir terminé la quête est désormais correct.

La fin de l'Héritage : résolution d'un problème avec le dialogue de Bog qui pouvait en provoquer le déclenchement plus tôt que prévu.

Objets trouvés : les joueurs devraient désormais trouver plus facilement Dirk pendant l'étape “Parlez à Dirk”.

Extorsion de Mantis : résolution d'un problème qui permettait d'obtenir plus de crédits que prévu.

Une affaire de cœur : résolution d'un problème qui pouvait survenir si le joueur réalisait en parallèle la quête “Un manque cruel”.

Une affaire de cœur : résolution d'un problème qui permettait à la sécurité de Néon d'interrompre la scène de crochetage de Cora.

Une affaire de cœur : résolution d'un problème qui faisait que le joueur arrivait au milieu du complexe Victor.

Désagrément mineur : résolution d'un problème qui faisait qu'il était plus difficile de trouver les créatures que prévu.

Un manque cruel : résolution de quelques problèmes qui avaient des conséquences sur d'autres quêtes en lien avec celle-ci.

Étape manquante : résolution d'un problème de cohérence lorsque le joueur progressait dans la quête dans un ordre imprévu.

Nouveau pilote : résolution d'un problème qui faisait que les marqueurs n'apparaissaient pas à l'intérieur du vaisseau.

Un pas de géant : résolution d'un problème qui pouvait empêcher d'effectuer une astroportation lorsque les artefacts étaient répartis entre le vaisseau et un avant-poste.

Un pas de géant : résolution d'un problème qui faisait que les compagnons souhaitaient toujours vous parler de sujets obsolètes après avoir terminé Révélation.

Un pas de géant : résolution d'un problème qui pouvait provoquer un verrouillage des contrôles de Starfield lorsque vous tentiez de sauter vers l'Unité en mode ciblage.

Un petit pas : résolution d'un problème qui pouvait provoquer un angle de caméra étrange pendant le dialogue de Walter.

Opération Graine d'étoile : résolution d'un problème qui faisait qu'une porte n'était pas accessible si un crime était commis dans la Fournaise et que le joueur revenait bien plus tard.

Opération Graine d'étoile : la porte menant à l'aile interdite devrait désormais être correctement ouverte si le joueur quitte le complexe et revient plus tard.

Opération Graine d'étoile : résolution d'un problème rare qui faisait que la porte menant à Franklin Roosevelt était inaccessible sur Charybde III.

Opération Graine d'étoile : résolution d'un problème qui faisait que le joueur ne pouvait pas parler à Gengis Khan après la guerre civile sur Charybde III.

Un pouvoir venu d'ailleurs : résolution d'un problème qui faisait que le temple n'apparaissait pas à l'endroit prévu.

Un pouvoir venu d'ailleurs : il devrait désormais être plus simple de parler à Vladimir.

Canular : résolution d'un problème qui faisait que le vaisseau du blagueur ne s'astroportait pas après avoir terminé son dialogue.

Réclamation bureaucratique : résolution d'un problème qui faisait que Hank pouvait se retrouver à un endroit différent de celui attendu.

Larbin d'entreprise : résolution d'un problème qui faisait que le chef pirate changeait de pose de façon imprévue pendant le dialogue.

Avant-poste de recherches : résolution d'un problème de cohérence qui pouvait survenir lorsque le joueur montait à bord du vaisseau du Dr Sohla.

Avant-poste de recherches : ajout de la possibilité de transférer des objets au Dr Sohla depuis le vaisseau cargo.

Croisière : résolution de problèmes de cohérence qui pouvaient survenir en fonction des interactions d'amarrage et d'abordage.

Révélation : résolution d'un problème rare qui faisait que la complétion de la quête ne se validait pas correctement.

Révélation : résolution d'un problème qui faisait que le guide d'orientation n'apparaissait pas dans le scanner portable.

Révélation : résolution d'un problème qui faisait que les activités devenaient automatiquement actives après avoir terminé Exhumation.

Révélation : résolution d'un problème rare qui faisait que le Chasseur ou l'Émissaire apparaissait dans un endroit impossible à atteindre de l'Astral Lounge.

Équipe de prospection robotique : résolution d'un problème qui pouvait mener à un comportement erratique des robots.

Entretien avec le roi : résolution d'un problème rare qui faisait que Naeva pouvait rester coincée pendant la visite de la Clé.

Entretien avec le roi : résolution d'un problème qui faisait que le joueur pouvait obtenir du matériel de meilleure qualité que prévu auprès de Dmitri Moldavski.

Entretien avec le roi : il n'est plus possible de provoquer le capitaine, ce qui empêche le déclenchement de comportements indésirables.

Entretien avec le roi : résolution d'un problème qui empêchait le voyage rapide après s'être occupé du Ragana d'une certaine façon.

Entretien avec le roi : résolution d'un problème avec l'acceptation du contact avec le Ragana en cas de départ puis de retour dans le système un peu après.

Entretien avec le roi : résolution d'un problème avec l'acceptation du contact avec l'Astraea en cas de départ puis de retour dans le système un peu après.

Entretien avec le roi : résolution d'un problème de cohérence dans les dialogues qui pouvait survenir en cas de chargement d'une sauvegarde à bord du Ragana.

Sabotage : résolution d'un problème qui permettait au joueur d'échapper à l'arrestation après avoir volé quelque chose.

Sabotage : résolution d'un problème qui pouvait survenir si le joueur se faisait arrêter après avoir utilisé la manipulation sur DeMarcus au siège de Ryujin.

Sabotage : résolution d'un problème qui pouvait survenir si le combat était déclenché avant d'essayer de s'installer sur la table d'opération neurochirurgicale.

Sabotage : résolution d'un problème qui rendait David Barron trop compliqué à trouver.

Vaisseau sensible : l'objectif “Récupérez votre nouveau vaisseau” devrait désormais correctement disparaître si le joueur détruit d'abord le vaisseau.

Missions de ravitaillement : résolution d'un problème rare qui pouvait demander au joueur de rassembler des objets impossibles à obtenir.

Supra et Ultra : le marqueur de quête devrait désormais indiquer le bon étage.

Supra et Ultra : résolution d'un problème rare qui pouvait empêcher Tuala d'atteindre l'emplacement de son marqueur sous l'escalier.

Supra et Ultra : résolution d'un problème avec la répartition d'énergie en mode ciblage pendant la simulation.

Supra et Ultra : résolution d'un problème rare qui faisait que John Tuala n'apparaissait pas à l'emplacement prévu.

Frappe chirurgicale : Ben Armistead devrait désormais se diriger plus rapidement vers Ari Miller.

Frappe chirurgicale : résolution d'un problème qui faisait que le joueur pouvait se retrouver coincé sous l'ascenseur de la mine dans le site d'excavation Bonner Eklund.

Résultat de l'enquête : résolution d'un problème qui empêchait l'objectif de disparaître si le vaisseau était détruit.

L'audition : résolution d'un problème avec une traversée tardive des portes si le joueur quittait la zone pendant qu'Andrea escorte le joueur.

L'étoffe des héros : résolution d'un problème qui permettait d'effectuer un voyage rapide après l'arrimage du Cygne de jade.

L'étoffe des héros : résolution d'un problème qui pouvait survenir si Jasmine était mise à terre pendant un dialogue avec Naeva.

L'étoffe des héros : ajout d'une possibilité de progression dans la quête si un vaisseau s'est arrimé à la Clé.

Des démons connus : la porte du cockpit du Warlock devrait désormais être ouverte si vous quittez le vaisseau et y revenez plus tard.

Le Nid vide : résolution d'un problème rare qui faisait que Sam Coe n'apparaissait pas forcément au port spatial d'Akila.

Le Vieux Quartier : résolution d'un problème rare qui faisait que Sarah Morgan ne parlait pas lorsque vous vous dirigiez vers Vénus.

Avant-poste inhabituel : résolution d'un problème dans le texte du journal de quête.

Exhumation : résolution d'un problème qui faisait que la porte menant à l'artefact pouvait rester verrouillée si le joueur quittait la zone.

En fuite : devrait désormais être visible dans l'onglet Divers des missions une fois activé.

Reliques de guerre : résolution d'un problème de cohérence qui pouvait survenir si le joueur tentait de trouver Kaiser avant que sa position ne soit connue.

Reliques de guerre : résolution d'un problème avec le début de la quête si Demeter était morte.

Mondes opposés : la porte menant à la mine Héphaïstos H-363 devrait désormais être correctement accessible si le joueur quitte la planète et y retourne plus tard.

Correction de plusieurs incohérences dans l'histoire de Starfield pendant le dialogue avec Amanda Oxendine.

Sauvegardes et chargements

Résolution d'un problème qui provoquait la disparition apparente d'apparences bonus des objets stockés après le chargement d'une sauvegarde.

Résolution d'un problème qui faisait que le chargement d'une sauvegarde antérieure à la réparation du vaisseau de Nia Kalu empêchait le joueur d'activer les interrupteurs.

Résolution du problème rare qui faisait que les emplacements étaient positionnés de façon incorrecte après le chargement d'une sauvegarde.

Résolution d'un problème rare qui faisait que le joueur apparaissait comme étant en état de chute et ne pouvait pas interagir avec les personnages ou faire pivoter la caméra comme prévu.

Résolution d'un problème qui pouvait provoquer un crash ou créer un fichier de sauvegarde corrompu lors d'une tentative de synchronisation sans espace de stockage local disponible (version Steam de Starfield).

Résolution d'un problème qui faisait que la lampe-torche restait activée après avoir chargé une sauvegarde sans porter de casque.

Résolution d'un problème qui faisait que les personnages essayaient de marcher à travers les vaisseaux après avoir chargé une sauvegarde.

Résolution d'un problème qui faisait que le chargement d'une sauvegarde faisait que les personnages traversaient les éléments de mobilier qu'ils étaient en train d'utiliser.

Résolution d'un problème qui semblait faire disparaître les cicatrices et les tatouages lors du chargement d'une sauvegarde réalisée dans l'Unité.

Divers correctifs de problèmes liés au chargement des sauvegardes.

Vaisseaux

Résolution d'un problème rare qui faisait que New Atlantis semblait suivre le vaisseau du joueur.

Résolution d'un problème rare qui faisait que le joueur pouvait se retrouver dans une mauvaise situation en cas de changement de tâche pendant un voyage rapide dans l'espace (version PC de Starfield).

Résolution d'un problème qui provoquait un doublement des éléments de mobilier.

Résolution d'un problème d'objets flottants à bord de certains vaisseaux.

Résolution d'un problème qui provoquait la disparition d'objets à bord d'un vaisseau après en avoir modifié les modules.

Résolution d'un problème qui faisait que les objets d'ambiance bloquaient les passerelles et les échelles dans les vaisseaux.

Texte et localisation

Les descriptions spéciales dans les noms des objets apparaissent désormais correctement dans les langues localisées.

Mise à jour du minijeu de persuasion des vaisseaux dans les langues localisées.

Correction de diverses coquilles et erreurs de traduction.

Correction de divers problèmes d'affichage des textes.

IU de Starfield