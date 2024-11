Stardew Valley, c'est le jeu d'un seul homme. Eric Barone, alias ConcernedApe, a créé une expérience extrêmement riche en matière de simulation de vie à la ferme. Son jeu conjugue des éléments de gestion, avec de l'exploration et des mécaniques sociales et de dungeon crawler. Le tout forme un condensé coloré, plein de vie et en même temps doté d'une profondeur dans l'écriture qui rend les interactions avec les PNJ mémorables.

Ce qui a aussi fait la valeur du jeu dans le cœur des fans, c'est son contenu qui ne cesse de s'accroître (gratuitement qui plus est !). Alors, quand une nouvelle mise à jour est prévue, les joueuses et joueurs la guettent avec une grande impatience. Cependant, la dernière en date n'était accessible sur sur PC... jusqu'à aujourd'hui !

Un grand jour pour Stardew Valley sur console

Ça y est ! Dès aujourd'hui, lundi 4 novembre 2024, les joueuses et joueurs consoles peuvent enfin profiter de la mise à jour 1.6 de Stardew Valley sur console et mobile. Ainsi, que vous jouiez sur Xbox (ONE et Series), PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS ou Android, tout le nouveau contenu gratuit vous est maintenant accessible.

Plus exactement, tous les joueurs et toutes les joueuses peuvent maintenant profiter de la version 1.6.9 de Stardew Valley. Ce patch comprend donc toutes les améliorations apportées par la 1.6, que ce soit en matière d'interface utilisateur ou encore du côté de l’équilibrage du gameplay. Dans une dynamique d'une meilleure expérience de jeu, de nombreux bugs ont également été corrigés, aussi bien du côté des phases in-game, du texte ou même des cosmétiques.

Mais, ce qui va faire le plus plaisir aux fans sur console et mobile, c'est de pouvoir enfin profiter de toutes les nouveautés dont profitaient les joueuses et joueurs PC depuis quelques mois. Parmi elles, on compte tout un tas de nouveaux items, d'espèces à attraper (à la pêche notamment), ou encore des lignes de dialogue et des cartes de ferme inédites.