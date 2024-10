Disponible depuis mars sur PC, la proprement colossale mise à jour 1.6 de Stardew Valley arrive enfin très bientôt sur consoles et mobiles iOS/Android. Cette réjouissante perspective s'accompagne d'une autre très bonne nouvelle de la part d'Eric Barone (ConcernedApe). Le populaire développeur du jeu à succès se fend toutefois aussi d'un avertissement pour que chacun profite au mieux de toutes ces nouveautés à venir.

Stardew Valley prépare le terrain pour la suite du programme

L'énorme mise à jour 1.6 de Stardew Valley ajoute pour rappel une quantité phénoménale de nouveautés, dont un nouveau type de ferme, et une conséquente liste d'ajustements au niveau du gameplay et ajouts de type qualité de vie plus que bienvenus. Les joueuses et joueurs consoles et mobiles fans du jeu phénomène surveillent le 4 novembre avec impatience. Comble de leur bonheur, ce ne sera pas la seule énorme nouveauté à venir sur le jeu indépendant qui défraie la chronique depuis huit ans de bons et loyaux services.

Stardew Valley accueillera en effet le même jour la mise à jour 1.6.9 (actuellement disponible seulement en beta sur PC), et cette fois sans distinction de plateforme. Son déploiement se fera en effet tant sur PC que sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et mobiles iOS/Android. Ce patch additionnel comprendra également une généreuse liste d'ajustements, d'ajouts de type qualité de vie et correctifs. Vous pouvez en découvrir le détail sur le site officiel de Stardew Valley ou via la source correspondante citée ci-dessous.

Cette bonne nouvelle s'accompagne cependant d'un avertissement de la part de son créateur, Eric Barone. Même s'il sera possible de reprendre une sauvegarde existante de Stardew Valley, celui-ci encourage malgré tout les joueuses et joueurs à repartir de zéro. « Vous profiteriez probablement mieux d'une partie du nouveau contenu dans le contexte d'une toute nouvelle partie », a-t-il en effet indiqué en réponse à un utilisateur X.com suite à l'annonce du déploiement concomitant des mises à jour 1.6 et 1.6.9. Entre reprendre sa ferme mais potentiellement manquer quelques nouveautés et relancer une sauvegarde fraîche pour profiter pleinement de l'expérience, il faudra donc peut-être choisir.

Sources : Site officiel de Stardew Valley ; ConcernedApe sur X.com