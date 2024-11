Le simulateur ultime de vie à la ferme, Stardew Valley, a fait peau neuve avec les mises à jour 1.6 et 1.6.9. Au programme : un nouveau type de ferme, des ajustements de gameplay, des ajouts de qualité de vie ou encore une amélioration de l'interface utilisateur et de l'équilibrage général. Des bugs liés aux phases en jeu, aux textes et objets cosmétiques ont également été corrigés par Eric Barone aka ConcernedApe, le développeur de ce titre phénomène qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires.

Les poules de Stardew Valley enlevées de façon mystérieuse

Si vous avez installé la nouvelle mise à jour de Stardew Valley, mise en ligne le 4 novembre 2024 sur consoles (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch) et mobiles (Android, iOS), vous bénéficiez désormais des nouveautés qui étaient en phase de test sur PC. Une excellente nouvelle donc, sauf si vous tenez à votre volaille comme à la prunelle de vos yeux. Pour quelle raison ? Le patch 1.6.9 de Stardew Valley a introduit un bug qui fait disparaitre les poules au lancement d'une nouvelle partie sur la carte La Ferme des champs de prés. Si un correctif est déjà disponible sur PC, ce n'est pas le cas sur consoles et mobiles.

Que faire dans ces conditions pour ne pas perdre ces animaux ? L'unique développeur de Stardew Valley a apporté une solution temporaire. « Il y a actuellement un problème où si vous commencez une nouvelle partie sur la Ferme des champs de près, et que vous ouvrez la porte du poulailler le premier jour, vos poules disparaitront. Si vous laissez la porte fermée pendant une journée complète, elles seront sauvées. Nous allons corriger ce problème » a expliqué Eric Barone alias ConcernedApe sur X suite à la détection de ce bug sur Stardew Valley. Mais il a aussi tenté une petite blague en révélant que cette disparition était plutôt due à un coyote sauvage.

