Stardew Valley est un jeu de simulation sorti pour la première fois en 2016. Le nom doit forcément vous dire quelque chose, car c'est une référence dans la sphère des indépendants. Si vous cherchez à vous relaxer, à découvrir une aventure sans prises de tête, vous êtes à la bonne adresse. Quant à celles et ceux qui l'ont fait, ils se disent peut-être qu'ils ont fait le tour de l'expérience proposée. C'était probablement le cas avant l'énorme mise à jour qui a été déployée le 19 mars dernier. Préparez-vous, car il y a beaucoup de changements à relever.

Une énorme mise à jour pour Stardew Valley

Mettons les choses au clair, on ne va pas mettre la liste de toutes les nouveautés apportées par la mise à jour 1.6 pour Stardew Valley. La liste est longue, mais alors vraiment longue. Il vaut mieux aller la voir par soi-même pour s'en rendre compte, mais clairement, Eric Barone (ou ConcernedApe) n'y est pas allé de main morte. Pour le huitième anniversaire du jeu, il avait bien dit qu'il allait déployer un patch inédit plutôt conséquent. Et effectivement, il n'a pas menti. En plus, il n'y a pas seulement des correctifs au rendez-vous, mais des vrais ajouts.

Déjà, Stardew Valley accueille de nouveaux festivals et événements. On nous parle notamment du Festival du Désert qui dure trois jours au printemps. Vous pouvez y accéder une fois que le bus est réparé. Si vous aimez la pêche, n'ayez crainte, deux nouveaux festivals vont attendent également. En outre, notre développeur a ajouté un nouveau système de « Maîtrise » qui s'obtient via une nouvelle zone. Il y a même un nouveau type de ferme à votre disposition. Vous commencez sûrement à comprendre toute l'étendue de cette mise à jour.

On peut aussi mentionner des dialogues supplémentaires pour les PNJ ou la possibilité d'avoir plusieurs animaux. Vous pensez qu'on a fait le tour ? Vous en êtes loin. On note la présence de nouveaux objets, de nouvelles plantations, de nouvelles rénovations pour votre maison, une quête inédite, de nouveaux secrets, bref, vous avez saisi l'idée, c'est colossal. On vous invite vivement à jeter un œil à la notes de patch. C'est le moment parfait pour se mettre à Stardew Valley ou pour retourner dessus. Le jeu est transformé par tous ces changements, et on ne pourrait pas rêver mieux.