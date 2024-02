Si on vous demande de citer des pépites indépendantes, plusieurs noms vont sûrement vous venir en tête. Il se peut que l'un d'entre eux soit Stardew Valley. Cette simulation toute mignonne où on s'occupe de sa ferme a rencontré un beau succès. En fait, depuis sa sortie en 2016, il a toujours accueilli de nouveaux joueurs, prêt à découvrir cette aventure charmante et surtout reposante. Si vous ne l'avez pas encore fait, on ne peut que vous inviter à essayer. En plus, dans peu de temps et après toutes ces années d'existence, il va s'offrir une nouvelle update. Les fans vont être aux anges.

Stardew Valley va célébrer son huitième anniversaire comme il se doit

C'est le créateur du jeu, Eric Barone (ou ConcernedApe), qui a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. En effet, Stardew Valley fête son huitième anniversaire. Alors oui, ça ne nous rajeunit pas, mais là n'est pas la question. Vous serez d'accord pour dire qu'un tel événement, ça se célèbre. Notre homme l'a bien compris, et il va le faire d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Il va déployer un patch inédit le 19 mars sur PC. Ce dernier arrivera plus tard sur consoles et mobiles, sans plus de précision.

C'est donc sa façon à lui de remercier sa communauté fidèle. Sans compter le livre de cuisine en approche et de la tournée en cours. En outre, on parle tout de même de plus de 30 millions de copies écoulées depuis le lancement. C'est un score vertigineux et qui montre bien la popularité de Stardew Valley. En tout cas, cette mise à jour a le potentiel de relancer l'intérêt de certaines personnes qui étaient passées à autre chose. Pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui va être déployé. Mais une chose est sûre, c'est attendu au tournant par les fans de la première heure.