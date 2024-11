Attention si vous avez installé la récente mise à jour de Stardew Valley ! À cause d'un bug, votre volaille peut disparaitre à tout moment. Si le développeur Eric Barone a mis ça sur le dos d'un coyote sauvage, non sans dérision, il a surtout offert une solution temporaire pour cette disparition de poules. Pour un vrai correctif, il faut cependant attendre. Sur son compte X, le papa de ce jeu qui cartonne a également fait une révélation une nouveauté secrète et voici comment la débloquer.

Une belle surprise du patch 1.6.9 de Stardew Valley dévoilée

La mise à jour de Stardew Valley réserve une surprise inattendue : un mode multijoueur mobile en phase d'expérimentation. « La dernière mise à jour a ajouté une fonctionnalité multijoueur secrète et expérimentale sur mobiles » a déclaré le créateur du jeu. Via un long message sur le site officiel, le développeur met en garde sur la présence de potentiels bugs ou problèmes liés au caractère non définitif de cette nouveauté. Par rapport au mode multijoueur de Stardew Valley sur les autres plateformes, il y a également des différences.

« Il n'a pas la possibilité « découverte » de la ferme. Vous ne pouvez vous connecter qu'avec l'adresse IP. Il est toutefois possible de rejoindre une ferme hébergée sur PC à partir d'un appareil mobile via l'IP ». Pour découvrir ce secret dans les meilleures conditions, et passer au travers de problèmes de connectivité, Eric Barone conseille de se connecter à une ferme PC avec un appareil mobile - de préférence haut de gamme - relié à un réseau local. Et comment on débloque ce mode multijoueur mobile de Stardew Valley ? On vous explique tout.





Pour lever le voile et accéder à cette jolie surprise cachée de Stardew Valley, le papa du jeu a détourné le célèbre Konami Code. Voici les manipulations à effectuer pour y avoir accès :

Rendez-vous sur l'écran de démarrage du jeu

De là, il faut appuyer sur les feuilles autour du logo dans un ordre bien précis grâce au touches directionnelles

L'ordre est le suivant : haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, puis appuyer sur « ? »

Un menu co-op s'ouvrira et vous pourrez entrer une adresse IP pour jouer au mode multijoueur mobile

Source : site officiel Stardew Valley.