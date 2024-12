Stardew Valley fait incontestablement partie des jeux cozy à consommer sans modération cette hiver. Création d'un seul homme, le fameux Eric Baronne (alias ConcernedApe), la formule a séduit des millions de joueuses et de joueurs à travers le monde. Disponible sur à peu près toutes les plateformes possibles, le jeu se réinvente aussi sans cesse, notamment grâce à des mods assez étonnants. On peut vous garantir que vous voudrez tester celui-là !

Stardew Valley vous passe les menottes

L'attente pour Haunted Chocolatier, le nouveau jeu de ConcernedApe, est décidément très longue. Le développement de la version 1.6 de Stardew Valley, sortie cette année, a mis le projet en pause pendant un temps considérable. En attendant, les fans continuent donc de profiter et même de redécouvrir leur faming-sim préféré. Or, outre les nouveautés incluses avec les mises à jour, les joueuses et joueurs PC ont de quoi faire avec les nombreux mods disponibles.

Un nouveau vient justement de sortir pour Noël. Pour autant, ce n'est pas la fête hivernale qui y est mise en avant. Avec son nom, « Law & Order SV » (« La Loi et l'Ordre dans Stardew Valley »), vous comprendrez peut-être de quoi il est question. Pour faire simple : ce mod intègre une fonctionnalité inédite au jeu, à savoir une prison et un bureau du shérif, auxquels s'ajoutent deux PNJ exclusifs, le shérif Russell et son adjointe Shannon.

« Law & Order » vient donc enrichir Stardew Valley avec du contenu inexistant dans la version standard du jeu. Vous pouvez y discuter avec les nouveaux PNJ, les croiser à Pélican Ville et les voir en interactions avec d'autres personnages. De nouvelles recettes se débloquent également. Et la cerise sur le gâteau : vous pourrez, à loisir, mettre un terme aux activités de Pierre, le médecin, en l'envoyant derrière les barreaux le temps que vous souhaitez !

© sdvhead

Le mod « Law & Order SV » est le premier partagé par sdvhead. Il ne semble cependant pas rencontrer de bugs très importants pour l'instant. Vous le trouverez en téléchargement sur Nexus Mods. Il est compatible avec la version Stardew Valley: Expanded. Pour le moment, il n'est pas traduit en français. Vous devrez donc en profiter en anglais.