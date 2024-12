Eric Barone (ConcernedApe) court plusieurs lièvres avec le développement de son prochain jeu Haunted Chocolatier d'un côté, et le soutien indéfectible à Stardew Valley. Un titre phénomène qui s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires et qui, plus de huit ans après son lancement, ne délaisse pas sa communauté. L'unique développeur est au taquet et a même suspendu les festivités de Noël pour sortir une mise à jour à installer de toute urgence pour certains joueurs.

Une mise à jour indispensable pour Stardew Valley

Stardew Valley est un chantier encore en construction comme en témoigne la dernière mise à jour. À travers le patch de décembre 2024, Eric Barone a amélioré son bébé avec des ajouts et des optimisations divers et variés. Désormais, la rentabilité est meilleure grâce à l'augmentation du rythme de production d'œufs via les bassins de poissons légendaires. Un bouton dédié aux bundles des Junimos est quant à lui disponible pour les réfrigérateurs et mini-réfrigérateurs, tandis que les performances de Stardew Valley ont été optimisées. Le problème de propagation des débris sous les cultures géantes a aussi été résolu.

Cette mise à jour de Stardew Valley élimine également certains plantages liés à des éléments bien précis comme les casiers à crabes ou animaux bloqués dans plusieurs lieux à la fois. Malheureusement, ces changements salvateurs ont conduit à l'apparition de crashs pour les joueurs Xbox. ConcernedApe a très vite communiqué sur X malgré les fêtes en promettant une solution très bientôt. « Je suis au courant des plantages causés par le récent patch Xbox. Nous travaillons sur un correctif d'urgence dès que possible ».

Eh bien ce correctif d'urgence pour les joueurs Xbox de Stardew Valley est déjà en ligne. « Joyeux Noël ! Un patch Xbox qui corrige les plantages a été publié tôt ce matin. Le bug de la boutique du raton laveur, le crash du divorce, les problèmes de RNG, et plus encore sont maintenant corrigés sur les consoles PlayStation et Xbox. Ce sera bientôt le cas sur Switch également » a annoncé le créateur de Stardew Valley sur son compte personnel X.

