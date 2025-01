En attendant la sortie d'Haunted Chocolatier, le prochain jeu d'Eric Barone (ConcernedApe), le créateur de Stardew Valley est toujours sur un petit nuage. En décembre 2024, la simulation agricole s'est vendue à plus de 41 millions d'exemplaires sur toutes les plateformes. C'est un carton absolument partout et notamment sur Nintendo Switch avec 7,9 millions d'exemplaires écoulés depuis son arrivée sur la console le 5 octobre 2017. Sur ces très beaux chiffres de vente, une nouvelle mise à jour est arrivée et voici ce qui change.

La nouvelle mise à jour Stardew Valley de janvier 2025

La Nintendo Switch est en grande partie responsable du succès de Stardew Valley, même si c'est sur PC que le jeu indépendant d'Eric Barone a réalisé le plus gros de ses ventes. Malheureusement, les joueuses et joueurs Switch sont confrontés à des problèmes depuis le déploiement de la version 1.6. À cause de cette mise à jour, les utilisateurs et utilisateurs subissent des plantages en cas de divorce avec leur partenaire dans le jeu, et rencontrent des soucis avec la boutique de la femme du raton laveur. Mais il y a quelques jours, ConcernedApe a ravivé l'espoir en indiquant d'un patch était toujours en développement.

Eh bien il y a une bonne, voire excellente nouvelle, puisque la mise à jour très attendue vient enfin à la rescousse des joueuses et joueurs de Stardew Valley sur Nintendo Switch. « Le patch pour Switch a été publié. Il corrige le bug de la boutique de la femme du raton laveur, les plantages liés au divorce, la génération aléatoire de la pluie et quelques autres choses. En raison de la correction de la génération aléatoire de la pluie, il se peut qu'il y ait des changements « rétroactifs » ponctuels, comme les requêtes du ratons laveur ou l'apparition d'objets » a détaillé l'unique développeur du jeu phénomène.

Dans la conversation suite à ce post X, ConcernedApe révèle qu'un autre bug de Stardew Valley est en revanche apparu avec cette mise à jour. « Est-ce que ce patch a introduit un problème avec le fait de donner des cadeaux aux villageois ? Il semblerait que oui… Nous nous penchons sur la question. Cela sera corrigé aussi ». Visiblement, le créateur va également devoir se pencher sur un freeze qui se produit pour certains lors de l'ouverture de l'inventaire de Stardew Valley sur Nintendo Switch.

Le Raccoon Shop. © ConcernedApe

Source : ConcernedApe.