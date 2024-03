En ce moment, on vous parle beaucoup de Stardew Valley. Pour nous aussi, c'est une agréable surprise. Le jeu est récemment revenu sous le feu des projecteurs avec une énorme mise à jour. La 1.6 a apporté un lot massif de nouveautés en tout genre, à l'instar d'objets inédits ou de dialogues supplémentaires pour les PNJ. Donc forcément, la communauté a été au rendez-vous. Et ConcernedApe ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Il a donc déployé un nouveau patch qui ne se contente pas d'implanter des correctifs. Il est massif, et c'est vraiment le meilleur moment pour s'y mettre.

Encore un nouveau patch pour Stardew Valley, ça ne s'arrête plus !

L'update 1.6.2 a eu à peine le temps de sortir que la 1.6.3 est déjà parmi nous. Eric Barone a bien compris qu'il fallait continuer à maintenir ce regain d'intérêt énorme pour son titre tout mignon. Maintenant, regardons de plus près ce patch inédit. On retrouve quand même des retouches çà et là nécessaires, comme un crash qui pouvait survenir à cause d'un nouveau festival introduit il y a peu. Difficile d'apprécier un tel ajout lorsque notre jeu décidé de planter. Idem, il y avait un souci du côté de certaines traductions, ce qui peut être assez gênant. Au moins, c'est maintenant du passé.

Mais ce n'est sûrement pas ça qui intéresse la plupart des joueurs. Comme on pouvait s'y attendre, il y a de belles nouveautés dans cette nouvelle mise à jour. On va prendre un exemple tout simple, il y a maintenant de nouvelles cabines, et vous avez la possibilité de les peindre (avec une amélioration de niveau 3). En outre, la récolte de mousse permet dorénavant d'obtenir un point d'expérience dans la recherche de nourriture, et vous pouvez accéder au magasin de Clint pendant que votre outil est en train d'être réparé. Ça va nous faciliter la vie.

La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la 1.6.3 ne sera pas la dernière update pour Stardew Valley. Loin de la même. Eric Barone l'a dit en personne, il ne retournera pas plancher sur Haunted Chocolatier tant que la 1.6 du jeu ne sera pas « dénué de tout bug, sur toutes les plateformes disponibles ». On imagine bien que ça doit être une tâche complexe, d'où le fait qu'il faut s'attendre à - au moins - une 1.6.4. L'avantage, c'est que les retours de la communauté sont réguliers, ce qui permet de rectifier le tir rapidement s'il y a le moindre souci. Il ne vous reste plus qu'à aller découvrir tous ces changements.