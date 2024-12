Surprise ! Stardew Valley s’offre une belle mise à jour pour les fêtes, avec notamment de nombreux bugs corrigés pour une expérience beaucoup plus fluide. Explications.

Les joueurs de Stardew Valley ont été gâtés avec une mise à jour inattendue pour terminer l’année en beauté. Déployée sur PC, Android et iOS, cette version 1.6.15 apporte son lot d’améliorations et de correctifs. Malheureusement, les joueurs sur consoles devront patienter encore un peu. Mais pas d’inquiétude, Eric Barone, alias ConcernedApe, a confirmé que la mise à jour arrivera bientôt, avec des ajustements spécifiques pour ces plateformes.

Des nouveautés pour enrichir l’expérience Stardew Valley

Cette mise à jour de Stardew Valley n’est pas qu’un simple patch correctif. Elle améliore plusieurs aspects du jeu et introduit des optimisations pour offrir une expérience encore plus fluide. Parmi les changements notables, les bassins de poissons légendaires produisent désormais des œufs (roe) plus souvent, ce qui augmente leur rentabilité. Un petit détail qui fait une grande différence pour les joueurs férus d’optimisation.

D’autres ajouts viennent simplifier la vie des joueurs. Par exemple, un bouton dédié aux bundles des Junimos a été ajouté aux réfrigérateurs et mini-réfrigérateurs. Ce type de changement montre l’attention portée aux détails pour rendre le jeu plus agréable au quotidien.

Des correctifs pour éviter les frustrations

Les bugs qui gâchaient l’expérience de certains joueurs ont été corrigés. Des crashs liés à des éléments spécifiques, comme les casiers à crabes ou des animaux coincés dans plusieurs lieux à la fois, appartiennent désormais au passé. Même des problèmes plus rares, comme des sauvegardes corrompues, ont été pris en compte.

ConcernedApe a également apporté des améliorations pour le multijoueur. Les bugs qui empêchaient certains joueurs de rejoindre une partie ou provoquaient des crashs ont été résolus. De quoi garantir des sessions de jeu en coop plus stables.

La liste des changements dans le détail :

Améliorations de l'équilibrage

Les bassins de poissons légendaires produisent désormais des œufs de poisson (roe) beaucoup plus fréquemment, augmentant ainsi leur valeur quotidienne.

Changements pour améliorer la qualité de vie

Optimisations des performances.

Ajout du bouton pour les bundles Junimos dans les réfrigérateurs.

Résolution du problème de propagation des débris sous les cultures géantes.

Corrections de gameplay

Résolution des problèmes liés à certaines réalisations qui ne se débloquaient pas rétroactivement.

Correction des crashs lors de la collecte de casiers à crabes vides ou lorsque des animaux se retrouvaient dans plusieurs lieux à la fois.

Divers problèmes de sauvegarde, de chargement et d’objets perdus corrigés.

Améliorations en multijoueur

Corrections de crashs spécifiques, comme lorsqu’un joueur s’évanouit en changeant de lieu.

Résolution des problèmes liés au courrier envoyé aux joueurs secondaires.

Affichage et localisation

Traductions améliorées pour le hongrois, le japonais et le russe.

Diverses corrections pour des descriptions d’objets et des dialogues mal formatés.

Modding

Support amélioré pour les réfrigérateurs de plus grande capacité.

Corrections pour les bâtiments qui ne correspondaient pas visuellement à la saison.

Résolution des crashs causés par des mods mal configurés.

Source : Stardew Valley