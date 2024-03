Il y a quelques jours, Stardew Valley a pris la décision de revenir nous mettre une grosse claque. Comment est-ce possible ? Avec une mise à jour amenant un nombre de nouveautés absolument ahurissant. Donc forcément, les joueurs n'ont pas hésité à revenir sur le jeu pour découvrir tout ça, et le succès est encore au rendez-vous. L'homme derrière le rideau ne va donc pas en rester là, et il compte bien continuer à régaler sa communauté avec une update inédite qui arrive dans peu de temps.

Stardew Valley va bientôt s'offrir une nouvelle mise à jour

Pour vous remettre dans le contexte, Stardew Valley a récemment eu droit à son patch 1.6, qui vient en quelque sorte célébrer le huitième anniversaire du jeu. Au menu, de gros changements divers et variés qui sont venus enrichir l'expérience proposée. On pense, par exemple, à de nouveaux festivals et événements, mais pas que. Il y a également des dialogues supplémentaires pour les PNJ, la possibilité d'avoir plusieurs animaux ou encore des objets inédits et des secrets en plus. Et là, on a seulement cité un échantillon de la liste complète des ajouts. C'est juste démentiel.

Du coup, est-ce que Eric Barone (ou ConcernedApe), le papa de Stardew Valley, va repartir dans l'ombre après ça ? La réponse est non, et c'est lui qui l'a confirmé sur Twitter. La mise à jour 1.6.2 est en approche, et cette fois, l'idée va être d'amener un certain nombre de correctifs pour des bugs rapportés par les joueurs. Ne comptez donc pas sur d'autres nouveautés majeures, et en même temps, c'est un peu logique. Mais alors, qu'est-ce qu'on a au programme exactement ? Eh bien, pas mal de choses.

On relève surtout la disparition de plein de bugs différents, que ce soit au niveau des visuels ou de la traduction dans certaines langues. Il y a tout de même des ajustements importants à noter, comme l'Œuf du Vide qui sera maintenant empoisonné. Ce n'est qu'un exemple, mais ça montre que le développeur glisse aussi des petites surprises comme ça dans ce genre de mise à jour. Par contre, on ne connaît pas encore la date à laquelle l'update sera déployée. Etant donné qu'on a déjà la notes de patch, ça ne saurait tarder. Affaire à suivre.