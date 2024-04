Stardew Valley n’avait pas fait parler de lui depuis un certain temps. On s’entend : le jeu a toujours eu une communauté très soudée, mais sa dernière mise à jour (sortie le 18 avril) a contribué à son regain de popularité. Si la 1,6 n’est pas l’update la plus complète du développeur ConcernedApe, elle est néanmoins majeure pour le soft. Pour l’instant, elle n’est disponible que sur PC, mais elle devrait arriver « dès que possible » sur consoles, selon les dires du développeur. Ainsi, les habitants de Pélican Town ont pu profiter de plusieurs nouvelles quêtes et dialogues, mais surtout de trois nouveaux festivals pour rythmer les saisons.

Comme à son habitude, le créateur de Stardew Valley a ajouté une tonne de petits secrets, que les fans ont tout de suite essayé de débusquer. Cette mise à jour a également apporté des ajouts et des modifications plus subtils, qui peuvent changer la manière dont vous explorez Stardew Valley.

Stardew Valley accueille de nouveaux dangers

La force de Stardew Valley réside dans l’utilisation de plusieurs gameplay. On le présente souvent comme un jeu de gestion où il faut gérer ses récoltes, mais c’est bien plus que ça. En plus de la partie relation, lorsqu’il s’agit de trouver un compagnon de vie, Stardew Valley est aussi un jeu d’exploration et de combat.

Dès le début du jeu, le joueur a la possibilité de se rendre dans les mines, qui comptent pas moins de 100 niveaux souterrains. Cette fonctionnalité sera essentielle pour récupérer de la pierre ou des minerais, à offrir ou à transformer en machines pour optimiser sa ferme. Plus tard, Stardew Valley permettra à notre personnage de se rendre sur l’île Gingembre et plus précisément dans le Donjon du Volcan. Le joueur y découvrira des grottes encore plus dangereuses. Ces explorations n’ont jamais été de tout repos, mais ConcernedApe a augmenté leur difficulté en modifiant leurs dispositions.

Pour simplifier, chaque étage de ces grottes est généré selon une configuration aléatoire. Cependant, à force de descendre dans ces mines le joueur finit par connaître par cœur tous ses agencements. Heureusement, le développeur de Stardew Valley a implémenté 40 nouveaux designs de couches pour offrir une expérience presque neuve. Pour les mines de Pelican Town, elles sont déverrouillées après avoir atteint le fond une première fois. Sur l’île Gingembre, il faut avoir le raccourci avec le volcan pour les voir apparaître. Il faudra donc être très vigilant, car tous vos repères seront bouleversés.

Une mise à jour à la hauteur

La liste des ajouts de Concerned Ape, pour cette mise à jour de Stardew Valley, est vraiment longue. Il est impossible de tout lister, mais l’on a quand même réussi à vous résumer les points importants. En plus des corrections de bugs, la pêche a été améliorée avec l’ajout de la frénésie, qui permet d’obtenir un poisson très spécifique quand elle apparaît, et qui peut être placée dans un aquarium qui a aussi été amélioré. Au niveau des relations, vous serez maintenant récompensé d’une belle cinématique si vous aidez vos voisins à agrandir leurs familles, et vous pourrez remarquer plein de nouvelles infractions, qu’on vous laisse découvrir.