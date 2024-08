Sortie en mars, la mise à jour 1.6 de Stardew Valley a complètement transformé un jeu déjà adoré, pour le meilleur. Pour l'instant ce patch majeur n'a cependant été appliqué qu'à la version PC. De nombreux fans attendent de pied ferme qu'elle soit également disponible sur consoles, voire mobiles. Eric « ConcernedApe » Barone, très proche de sa communauté, a donc donné des nouvelles très rassurantes en ce sens.

La graine Stardew Valley 1.6 sur consoles et mobiles continue de pousser

Cela fait huit ans que Stardew Valley ravit des millions de joueuses et joueurs à travers le monde, à l'initiative au départ d'une seule personne passionnée. Le style du jeu, son ambiance, et surtout un développeur respectueux de sa communauté, en ont fait un phénomène qui n'a pas à rougir de mastodontes comme Minecraft. Le titre s'est encore plus bonifié avec une mise à jour 1.6 proprement massive, mais pour l'heure uniquement disponible sur PC.

Eric Barone est bien conscient que beaucoup attendent ce patch majeur de Stardew Valley sur les autres plateformes. Il a ainsi souhaité les tenir au courant à ce sujet : « Les portages consoles et mobiles progressent. Je reconnais qu'ils prennent beaucoup de temps. Il y a de bonnes raisons pour cela, mais nous concentrons tous nos efforts dessus depuis que la version 1.6 est sortie sur PC. Nous faisons notre maximum pour que tout soit prêt dès que possible ».

Le créateur de Stardew Valley en profite également pour reparler du également très attendu Haunted Chocolatier. « Je n'y ai pas touché depuis un moment, car je tiens absolument à finaliser en priorité la version 1.6 du jeu de base. Pour celles et ceux frustrés par ces retards, je comprends et en prends la pleine responsabilité. Pour les autres, je vous remercie : vous rendez ma vie meilleure et moins stressante. Maintenant, retour au travail ».

Source : ConcernedApe sur X.com