Les années passent et le suivi de Stardew Valley ne faiblit pas. Le développeur continue de choyer sa communauté et il fait une annonce que beaucoup de fans attendaient.

Il y a 8 ans de cela, Stardew Valley créait un véritable raz de marée. Développé par une seule et unique personne, le jeu a redéfini à jamais les codes du genre simulation de ferme. Un titre très feel-good qui demande aux joueurs d’entretenir leurs terres agricoles, mais aussi d'explorer les alentours et de tisser des liens avec les nombreux PNJ qui peuplent la ville. Presque une décennie plus tard, il reste LA référence en la matière et son succès ne faiblit pas. Il faut dire que son créateur, connu sous le pseudo « ConcernedApe », est toujours aussi proche de sa communauté et écoute attentivement leurs retours. Il les tient régulièrement informés de l’état du jeu et de ses projets à venir et sa dernière prise de parole était attendue par de nombreux inconditionnels de Stardew Valley

Bonne nouvelle pour les versions consoles de Stardew Valley

En près d’une décennie, Stardew Valley s’est installé sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Cependant, toutes ne sont pas logées à la même enseigne lorsqu’il s’agit des mises à jour. Preuve en est avec l’update 1.6, l’une des plus conséquentes à ce jour. Disponible depuis un petit moment sur PC, le patch salvateur se faisait encore attendre sur consoles et mobiles. Le développeur respectueux de sa communauté l'informait régulièrement de son avancée, les joueurs concernés commençant à s’impatienter. Il avait prévenu : la mise à jour si massive allait bientôt débarquer sur leurs machines et il y a enfin une date d'arrivée.

Le patch 1.6 de Stardew Valley sera ainsi déployé le 4 novembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et mobiles. Elle inclura l’ensemble des petites updates qui ont suivi et qui sont venues corriger quelques problèmes par la suite. « Merci à tous pour votre patience. La mise à jour consoles et mobile sortira en version 1.6.9, qui arrivera également sur PC à la même période », a expliqué le développeur sur ses réseaux sociaux. Une fois l’update disponible sur toutes les plateformes, il souhaite se concentrer sur Haunted Chocolatier, son nouveau projet, qu’il avait mis de côté pour se consacrer à Stardew Valley.

Pour rappel, la mise à jour 1.6 de Stardew Valley comprend de nombreux ajustements et améliorations de la jouabilité. L’économie lors du Festival du désert a été équilibrée, un nouveau commerce est disponible et le fonctionnement des ruches et du wagonnet ont été revus pour l’occasion.

Source : ConcernedApe