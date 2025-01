Qui aurait pensé qu'un jeu créé par un seul homme — dans sa grande globalité — pourrait rivaliser avec des productions issues de grands studios ? C'est pourtant la prouesse qu'est parvenu à accomplir Eric Barone, alias ConcernedApe, avec Stardew Valley. On dirait que la popularité de ce farming-sim ne cesse de croître. De plus en plus de joueuses et de joueurs y sont attachés. Il faut dire aussi que son créateur ne cesse d'augmenter son contenu… et il ne semble pas prêt de s'arrêter !

Stardew Valley, un jeu sans fin ?

2024 a été une grande année pour Stardew Valley. ConcernedApe a partagé une grande mise à jour qui, elle-même, a reçu plusieurs patchs au fil des mois jusqu'à arriver à sa version 1.6.9. Le jeu a été enrichi de tant de nouveaux contenus que de nombreux fans l'ont relancé, encourageant certainement des néophytes à se lancer à leur tour dans l'aventure agricole. Du moins est-ce comme ça qu'on explique les ventes colossales du titre l'an passé, atteignant les 41 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie.

Mais alors, jusqu'où pourrait aller Eric Barone avec sa création ? Dans un entretien pour l'émission All Things Considered du média NRP, le créateur explique : « Je veux que Stardew Valley soit le meilleur jeu qu'il puisse être ». En même temps, il se dit soucieux de ne pas y introduire « trop de contenu » :

Si je sens que le jeu commence à être submergé de contenu au point de nuire à son aspect distrayant, je m'arrêterai à ce moment-là. Eric Barone, pour All Things Considered

En outre, le créateur solo compte bien développer d'autres jeux dans sa vie. Il planche déjà sur Haunted Chocolatier. Barone avait dû mettre en pause son travail pendant qu'il préparait la version 1.6 de Stardew Valley. Maintenant qu'elle est sortie, il reprend doucement le chantier et veut aller au bout.

Cependant, Eric Barone arrivera-t-il à tourner définitivement la page sur Stardew Valley ? Rien n'est moins sûr. Après avoir passé autant de temps dessus — 12 ans à ce jour —, il veut se garder la porte ouverte pour y revenir. « Je pense que j'aurai toujours envie d'y revenir et peut-être d'y ajouter une ou deux choses », dit-il. Même « dans 50 ans », lui qui ne se voit pas prendre sa retraite s'imagine encore apporter des mises à jour. Vous n'avez donc pas fini de jouer à Stardew Valley !