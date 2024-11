C’est un véritablement monument de la scène indé, Stardew Valley a des milliers d’adeptes qui ne le lâchent toujours pas et/ou retournent sur le jeu à la moindre mise à jour. Mais si son développeur est toujours très actif et a bien du mal à laisser le jeu de côté, il travaille pourtant sur un tout autre projet, ce qui inquiète d’ailleurs les fans qui y voient déjà un Stardew Valley 1.5. ConcernedApe a pris la parole sur le sujet, et balayé tous les doutes dans la foulée.

Le nouveau jeu du développeur, qui se la joue toujours en solo en grande majorité, c’est Haunted Chocolatier. Un titre inédit qui, à première vue, partage beaucoup de similitudes avec Stardew Valley. On ne dirigera pas une ferme cette fois, mais une chocolaterie dans un patelin quelque peu spécial. Visuellement, le jeu ne se démarque pas encore vraiment de Stardew tant la direction artistique est assez similaire. Beaucoup de fans sont déjà inquiets et certains vont même jusqu’à se plaindre comme quoi ce Haunted Chocolatier ne serait finalement qu’une perte de temps, un Stardew Valley 1.5.

Oui, le prochain jeu sera différent de Stardew Valley

Interrogé par Nintendo Life, le développeur a pris la parole concernant son futur jeu et s’il ne cache pas que Haunted Chocolatier aura des points communs avec Stardew Valley, il affirme que ce sera bien différent. « Je ne voulais pas simplement refaire exactement la même chose. Je sais que beaucoup de gens disent : « Haunted Chocolatier ressemble à un simple copier-coller de Stardew Valley. » Mais ils n'ont pas joué au jeu, donc ils ne savent pas vraiment. » déclare ConcernedApe.

Hauntend Chocolatier sera en effet déjà bien plus axé sur le combat, il y aura d’ailleurs pas mal de boss à affronter. Ce sur quoi travaille ardemment le développeur d’ailleurs. « Je pense que je voulais quelque chose de différent. Je voulais un défi parce que je veux continuer à évoluer en tant que développeur de jeux » affirme-t-il dans les colonnes de Nintendo Life. Pas d’inquiétude donc, Haunted Chocolatier devrait offrir une expérience bel et bien unique et parlera également certainement aux fans de Stardew Valley. Pas de date de sortie par contre, le jeu est toujours en développement, tranquillement.

Source : Nintendo Life