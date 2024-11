Stardew Valley n’a pas encore dit son dernier mot, et un grand événement arrive bientôt en France… mais pas seulement. Une occasion parfaite pour les fans de célébrer leur jeu préféré !

Bonne nouvelle pour les fans de Stardew Valley : la tournée orchestrale Symphony of Seasons s’annonce comme un événement incontournable en 2025 et 2026. Après le succès de Festival of Seasons en 2023, cette nouvelle série de concerts vous invite à redécouvrir les musiques emblématiques du jeu dans un format totalement inédit.

Stardew Valley va vous bercer

Si vous avez aimé Festival of Seasons, préparez-vous à vivre une toute nouvelle aventure musicale. Symphony of Seasons ne se contente pas de rejouer les morceaux connus de Stardew Valley. Cette tournée propose des arrangements inédits interprétés par un orchestre de 35 musiciens. Vous retrouverez les mélodies envoûtantes de Pelican Town, Ginger Island et bien d’autres, le tout accompagné de visuels immersifs issus du jeu. Pour couronner le tout, des contenus originaux créés spécialement pour l’événement seront dévoilés, avec l’approbation du créateur du jeu, ConcernedApe.

Les préventes débutent le 25 novembre 2024. Pour y accéder, il suffit de s’inscrire à la newsletter des concerts Stardew Valley, qui vous fournira un code d’accès exclusif. Les ventes générales suivront peu après. Les billets seront disponibles sur le site officiel de la tournée, où vous pourrez consulter les dates et les lieux près de chez vous. Un conseil : ne tardez pas à réserver ! Les places de la précédente tournée se sont vendues très rapidement.

Voici le récapitulatif complet des dates pour l’Europe :

Rotterdam, Pays-Bas : 25 janvier

: 25 janvier Anvers, Belgique : 27 janvier

: 27 janvier Hambourg, Allemagne : 28 janvier

: 28 janvier Linz, Autriche : 30 janvier

: 30 janvier Zurich, Suisse : 31 janvier

: 31 janvier Munich, Allemagne : 2 février

: 2 février Berlin, Allemagne : 3 février

: 3 février Paris, France : 5 février

: 5 février Düsseldorf, Allemagne : 6 février

: 6 février Glasgow, Écosse : 10 février

: 10 février Manchester, Angleterre : 12 février

: 12 février Londres, Angleterre : 14 février

: 14 février Dublin, Irlande : 8 mars

Stardew Valley: Symphony of Seasons n’est pas un simple concert. C’est une immersion totale dans l’univers cosy et enchanteur du jeu. Vous devriez être transporté par des mélodies familières réinterprétées avec une touche d’émotion et d’originalité. Que vous soyez un joueur passionné ou simplement un amateur de musique orchestrale, cette tournée est une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir la magie de Stardew Valley. D'autant que le titre est connu pour avoir une OST assez folle.

Source : Stardew Valley