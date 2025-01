La popularité de Stardew Valley ne fait que croître au fil des années. Le farming-sim en pixel art de ConcernedApe réussit à attirer toujours plus de joueuses et de joueurs. Il atteint ainsi des chiffres de vente époustouflants, rivalisant avec les plus grands noms.

L'un des aspects qui plaît particulièrement, c'est la richesse de Stardew Valley. Entre la profondeur de ses histoires et toutes les possibilités qu'il donne, le jeu promet des centaines d'heures de jeu. Cependant, tout ne fonctionne pas toujours comme prévu. Certains bugs viennent compliquer l'aventure. Le créateur a donc un message important pour certains joueurs.

Quand sortira le prochain patch de Stardew Valley ?

2024 a été une très grande année pour Stardew Valley. Le jeu a accueilli l'une de ses mises à jour les plus ambitieuses. Passant à la version 1.6, il s'est octroyé un tas de nouveaux contenus, ainsi que plusieurs correctifs. Mais, le déploiement d'un nouveau n'a pas forcément l'effet escompté. Si les différentes déclinaisons de celui de 2024 est venu rétablir plusieurs soucis, il en a aussi introduit de nouveaux.

Des bugs viennent ainsi handicaper le deuxième public le plus important après les joueurs PC sur Stardew Valley : les joueurs Nintendo Switch. De fait, la console hybride subit des crashes si vous voulez divorcer de votre partenaire dans le jeu. Il y a également des soucis avec la Boutique de la femme du raton laveur (Raccoon Shop).

Le Raccoon Shop. © ConcernedApe

Ces différents problèmes avaient déjà été rencontrés par les joueuses et joueurs Xbox. Cependant, ConcernedApe était parvenu à déployer un nouveau correctif rapidement. Sur Nintendo Switch, c'est donc encore en attente. Cela dit, le créateur de Stardew Valley n'oublie pas sa communauté ! En effet, sur le réseau social X, il assure que le patch à destination de la console hybride « sortira aussi vite que possible ».

ConcernedApe ne donne pas de date pour le moment. Mais, il tient à rappeler qu'il travaille bien sur ledit patch. Étant globalement seul aux manettes derrière Stardew Valley, chaque nouvelle mise à jour prend du temps à se mettre en place et à se déployer. Qui plus est, l'homme planche aussi sur son nouveau jeu en parallèle, Haunted Chocolatier. Dès lors, sa communauté sait qu'il ne faut pas s'inquiéter : tout arrive à point à qui sait attendre.