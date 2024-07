Sorti en 2016, Stardew Valley, alors développé par un seul et unique développeur, devient rapidement viral. Un jeu ultra feel-good où l’on doit non seulement entretenir ses terres agricoles, mais aussi explorer et tisser des liens avec de très nombreux PNJ. Le succès est immédiat, et 8 ans plus tard, il continue toujours de cartonner sur consoles et PC. Son créateur et développeur principal, Eric « ConcernedApe » Barone, est toujours très proche de sa communauté et tient régulièrement à jour l’état de son jeu et l’avancée de ses travaux. Sa dernière apparition a d’ailleurs été plus que marquante.

Une annonce qui va faire plaisir aux fans de Stardew Valley

Prochainement, Stardew Valley arrivera sur mobile, et une nouvelle mise à jour débarquera sur PC. Sur consoles, le patch 1.6 arive et à cette occasion, Barone est venu prendre la parole sur les réseaux sociaux.

Le développeur s’est montré rassurant concernant l’avancée de son travail, affirmant que le portage mobile lui prenait beaucoup de temps. Il dit avoir travaillé dessus tous les jours et qu’il reviendra vers nous lorsqu’il aura des nouvelles importantes à dire à ce sujet, comme une date de sortie. Concernant le patch PC, lui aussi il arrive, mais là aussi ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, le développeur s’excuse du retard et promet revenir vite avec des nouvelles.

Une déclaration qui a fait écho chez la plupart des joueurs conscients du travail abattu. L’un des fans a par ailleurs répondu qu’il n’y avait pas de problème et qu’il pouvait prendre tout le temps qu’il voulait tant que tout ce qui est ajouté est gratuit avec tout un tas de nouveau contenu. Ce à quoi ConcernedApe a répondu au tac-au-tac que lui vivant, rien ne sera jamais payant. « Je jure sur ma famille que je ne ferai jamais payer pour un DLC ou une mise à jour aussi longtemps que je vivrai. Capturez ce message et mettez-moi la honte si jamais je viole ce serment. » La messe est dite.

Que les joueurs de Stardew Valley se rassurent donc, que ce soit sur PC ou sur consoles, aucun DLC ni mise à jour, peu importe la taille, ne sera payant. Tout le futur contenu sera totalement gratuit. Pas mal pour un jeu qui se trouve pour moins d’une quinzaine d’euros sur Steam et dont la durée de vie est quasiment illimitée.

Stardew Valley est disponible sur PC et consoles.

Source : ConcernedApe