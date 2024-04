Pour ses huit ans, Stardew Valley s'est offert une nouvelle mise à jour majeure, le 19 mars dernier. Loin de simplement corriger des bugs, ce patch inclus de nombreux contenus inédits. Ainsi, même les fans de longue date auront le plaisir de relancer une partie pour découvrir les nouveaux objets, dialogues et événements, ou pour profiter enfin d'un multijoueur à huit.

Et de fait, le public a été au rendez-vous ! La simulation de ferme a atteint de nouveaux records le mois dernier avec un pic à plus de 236 000 joueurs sur Steam, contre les 40-50 000 habituels. Mais, malheureusement, seuls les PCistes ont l'opportunité de tester la 1.6 pour le moment.

Cependant, Eric Barone, le créateur du jeu plus connu sous le pseudonyme ConcernedApe, annonce être en train de plancher sur le portage de cette version sur console et mobile.

Gérez votre exploitation agricole d'une main de maître dans Stardew Valley. © ConcernedApe.

Patience, la 1.6 de Stardew Valley arrive sur console et mobile

ConcernedApe est très proche de sa communauté. Il faut dire que Stardew Valley, c'est son bébé. Il a bâti ce jeu aux mille et unes possibilités quasiment à lui tout seul. Alors, quand il s'agit de le partager avec le public, il le fait avec bienveillance et écoute sur les réseaux sociaux.

Le développeur a donc pris l'habitude de tenir au courant les joueurs et joueuses sur X/Twitter. Dernièrement, c'est par ce biais qu'il a donné des nouvelles de l'avancée de la version 1.6 de Stardew Valley et s'il nous confirme qu'elle arrive bel et bien, il y a un gros hic, il ne sait pas quand. Il a ainsi précisé qu'elle arriverait « dès que possible » sans plus de détail, pas même une fenêtre de sortie dans l'immédiat. Il va falloir prendre votre mal en patience.

Compte tenu du sérieux que Barone met à la tâche quand il est question de Stardew Valley — ayant lui-même avoué s'être imposé une période de « crunch extrême » dans un autre tweet —, nul doute que les joueurs consoles et mobile pourront bientôt profiter de la richesse de la 1.6 à leur tour.

En attendant, ils peuvent toujours continuer de profiter de la version 1.5. Quant aux joueurs et joueuses PC, ils ont droit à de nouveaux ajouts avec le patch 1.6.3. Peu importe le support, la vie de fermier n'attend que vous à Pélican Ville !