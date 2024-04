Même s'il n'est pas le premier jeu du genre, loin de là, Stardew Valley est LA référence en matière de jeu de ferme à la sauce cozy game. Particulièrement apprécié pour sa richesse de contenu et son lore étonnant, il est pourtant le fruit du travail d'un seul homme : Eric Barone, alias ConcernedApe.

8 ans après la sortie du jeu, le créateur n'en finit pas de proposer du nouveau contenu. Il a notamment déployé une nouvelle mise-à-jour massive il y a quelques semaines. Comme quoi, il parvient encore à renouveler l'expérience de jeu... du moins sur PC. De fait, le patch n'est pas encore dispnible sur console. Alors, en attendant, Barone continue de plancher sur des correctifs.

Encore du nouveau pour Stardew Valley

Un mois après la sortie de la version 1.6, Stardew Valley reçoit déjà son patch 1.6.6, sur PC. Le créateur du jeu s'est ainsi attaché à corriger de nombreux bugs mineurs. On notera particulièrement certaines améliorations pour la jouabilité, notamment avec les ruches et le wagonnet. Le patch rééquilibre également l'économie lors du Festival du désert. De même, un nouveau commerce est maintenant possible avec le Raton laveur de Forêt Sève-Cendreuse.

Plusieurs correctifs liés aux traductions, notamment en français, chinois, russe et allemand ont été apportés. Enfin, plusieurs causes de crash lors de cinématiques et d'interaction avec des PNJ ont été repérées. Il devrait donc y avoir moins de soucis de cet ordre désormais.

Enfin, ConcernedApe a bien conscience de la créativité qui entoure Stardew Valley. La communauté crée en effet de nombreux mods. Ainsi, elle développe encore plus la liberté du jeu. Cependant, cela peut parfois induire de nouveaux problèmes. Le développeur a donc apporté de nouveaux correctifs pour les moddeurs.

© ConcernedApe.

Notes du patch 1.6.6

Changements dans le gameplay et l'équilibrage : Les ruches fonctionnent désormais avec les fleurs dans les pots du jardin. L'agencement alternatif "Dépôt de wagonnet" n'apparaît plus que dans les zones de la mine supérieure ou de la mine de lave. Il est maintenant possible d'activer ou de désactiver l'horloge en or. Ajout du commerce de graines de charbon contre de l'acajou auprès du Raton laveur. Les 50 % d'XP de maîtrise ne s'appliquent plus qu'à l'agriculture, comme prévu à l'origine.



Changements de traduction : Révision du texte chinois à la version 1.6.3 Remise de la police chinoise par défaut à l'original Ajout d'une option pour utiliser la police lisse introduite en 1.6.4 Ajout d'un curseur de taille de police de dialogue pour le chinois Ajout de sprites de films et de festivals du désert entièrement traduits en russe Ajout d'une option permettant d'utiliser l'“ancienne” police pour le russe.



Corrections de bugs : Correction d'un cas où le Raton laveur pouvait disparaître pendant sa scène en multijoueur. Correction de la possibilité de mettre à la poubelle la liste de stock manquante de Pierre, ou de la donner lors de la fête de l'Étoile d'hiver. Correction de la possibilité d'offrir un bouquet fané à votre épouse. Correction d'un problème entraînant la production d'une seule géode-omni dans le coffre de la caverne du crâne. Correction d'un crash lorsqu'une sauvegarde contient des données d'abris pour animaux invalides. Correction d'un crash lors d'une conversation avec Penny en français. Correction d'un événement de la ferme de Willy mal formulé en allemand. Correction d'un blocage incorrect d'une case de la carte de la ferme forestière. Correction de certaines machines et de la logique de certains festivals du désert qui ne fonctionnaient pas pour les joueurs Linux/macOS utilisant la branche de compatibilité. Correction d'un cas où une zone était inaccessible dans le donjon du volcan. Correction d'un événement d'égout en allemand. Correction des cas où vous voyiez à nouveau la note de la boîte à cadeaux du maire Lewis lorsque vous récupériez 15 panais dans un autre coffre. Correction de l'événement de transformation d'Emily qui était difficile à sauter. Correction des cas où le prix de classement de l'œuf calicot était trop élevé pour les fermiers. Correction des effets de chapeau prismatique ne fonctionnant pas en français. Correction du fait qu'il était possible d'avancer dans le menu de vérification de l'état de préparation en appuyant sur Y, ce qui entraînait de nombreux problèmes. Correction des tenues de l'île qui n'étaient pas chargées pour les fermiers. Optimisations mineures.



Corrections pour les joueurs de mods : Erreur d'affichage des objets de rogue non aromatisés. Correction d'une erreur si un mod met les données "amis et famille" d'un PNJ à “null”. Correction d'une erreur lors du chargement d'une sauvegarde contenant des armes enchantées dont l'ID a changé ou dont les données ont été supprimées. Correction d'un soft lock lors du visionnage de la chaîne météo si la météo du lendemain est personnalisée. Correction des cartes temporaires qui ne font pas partie d'un site et qui n'utilisent pas les cartes saisonnières. Correction de la cinématique du sommet montrant des poissons personnalisés avec des sprites incorrects.