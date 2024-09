La franchise StarCraft est l'une des plus emblématiques de Blizzard, mais cela fait des années qu'elle n'a pas reçu de nouvelles contributions. Depuis la sortie du remaster du premier jeu en 2017 et du DLC Nova Covert Ops pour StarCraft II en 2016, les fans attendent désespérément du contenu frais. Pourtant, des rumeurs récentes laissent penser que Blizzard prépare quelque chose d'important.

Un nouveau Starcraft en route ?

Selon Jason Schreier, journaliste bien connu et auteur du livre Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment, un nouveau jeu de tir StarCraft serait en cours de développement. Ce projet serait dirigé par Dan Hay, ancien directeur exécutif de Far Cry. C'est lors d'un podcast consacré à son livre que Schreier a révélé cette information, en partageant quelques histoires fascinantes sur les coulisses de Blizzard.

Il faut dire que Blizzard a déjà tenté de lancer des jeux de tir basés sur StarCraft, sans succès jusqu'à présent. En 2002, ils avaient annoncé StarCraft: Ghost, un jeu d'action en vue à la troisième personne. Le projet a traîné, et malgré des changements de studios, il a finalement été annulé en 2014 par Mike Morhaime, ancien président de Blizzard.

Un autre projet, connu sous le nom de code StarCraft: Ares, a également connu une fin similaire. En développement depuis 2017, ce jeu a été annulé en 2019. Mais aujourd'hui, il semblerait que Blizzard n'ait pas encore abandonné l'idée de créer un jeu de tir dans cet univers culte. D'après Schreier, le nouveau projet est encore en développement au moment où il finissait d’écrire son livre.

Un jeu différent

Pourtant, même si ce projet progresse, ni Schreier ni les autres observateurs ne semblent très optimistes. Les précédents échecs de Blizzard dans ce domaine laissent à penser que ce nouveau StarCraft shooter pourrait, lui aussi, ne jamais voir le jour. Mais une chose est certaine : StarCraft continue de fasciner Blizzard. Comme le dit si bien Schreier, "Blizzard ne peut pas abandonner les jeux de tir StarCraft. Ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent tout simplement pas leur dire adieu."