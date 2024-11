Rappelez-vous en 2002, lorsque Blizzard annonçait StarCraft Ghost. Il s'agissait d'un jeu d'action-infiltration dans l'iconique univers SF. Nous y incarnions Nova, une Ghost, à savoir une unité d'élite douée pour les missions d'assassinat et dotée de pouvoirs psioniques. Le titre aurait dû sortir sur GameCube, Xbox et PlayStation 2, avant d'être hélas annulé, malgré des présentations prometteuses. Avance rapide jusqu'à novembre 2024, où Blizzard ouvre une offre de recrutement pour un style de jeu qui pourrait correspondre à ce projet tristement abandonné.

Blizzard pourrait-il redonner sa chance à StarCraft Ghost ?

Depuis la sortie de Legacy of the Void en 2015, la pourtant emblématique franchise StarCraft est comme laissée en friche par Blizzard. En septembre dernier, suite à la sortie du livre Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment par Jason Schreier, nous apprenions qu'un jeu de tir dans l'univers SF serait en développement. Cette semaine, Blizzard a mis en ligne une nouvelle offre d'emploi. Le studio recherche donc actuellement un Directeur Design en Innovation pour un « shooter en monde ouvert non-annoncé ».

Cela vient donc potentiellement corroborer les propos rapportés par Jason Schreier dans son dernier ouvrage. Ainsi, les étoiles pourraient donc enfin être alignées pour signifier le grand retour de StarCraft Ghost, ou un titre équivalent. D'une manière assez saugrenue, l'offre d'emploi de Blizzard cite David Bowie pour motiver les candidats. « Explorez les profondeurs inconnues. Et si vous ne sentez pas encore vos pieds toucher le fond, vous êtes pile au bon endroit pour faire quelque chose d'excitant ».

Outre StarCraft Ghost, rappelons que Blizzard a déjà essayé à maintes reprises de créer des shooters en monde ouvert. L'un des exemples les plus marquants était le MMO connu sous le nom de code « Projet Titan ». Des cendres de ce titre annulé est né Overwatch, qui en 2016 a secoué tel un tsunami le genre hero-shooter et la pop-culture, avant hélas de s'embourber au fil des années. Plus récemment, sous l'injonction de Microsoft après le rachat d'Activison Blizzard, a également été annulé Odyssey, un autre shooter cette fois orienté survie. Espérons que cette nouvelle tentative sera la bonne, surtout pour potentiellement redonner vie à l'iconique licence StarCraft.

« Bordel, c'est pas trop tôt », comme dirait Tychus ? © Blizzard

