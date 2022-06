C'est le site de vente anglais Fanatical qui propose aujourdhui un beau bundle de jeux sur l'univers Star Wars. Pour un total de 14 titres allant de l'ancien au plus moderne.

Une belle liste sans fioritures

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: The Force Unleashed II

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II

Star Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith

Star Wars: Dark Forces

Star Wars: Empire at War

Star Wars: Battlefront II (2005)

Star Wars: Starfighter

Star Wars: The Clone Wars - Republic Heroes

De l'excellent jeu Star Wars

On retrouve bien évidemment le must have KOKOR 1 et KOTOR 2 mais aussi et surtout Jedi Academy et Jedi Outcast. Surement le quatuor de jeux Star Wars le plus intéressant. Souvent oublié, on peut aussi faire une ballade en Naboo Fighter avec Starfighter qui lors de sa sortie fut une belle claque visuelle.

Vous pouvez retrouver la liste SW dans son intégralité au prix de 19,52 euros sur le site du revendeur en question. Attention toutefois, le pack n'est disponible que jusqu'au 3 juillet 2022.