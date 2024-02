Star Wars est une franchise d'une popularité absolument indéniable. On le constate notamment lorsqu'on regarde toutes ses déclinaisons dans la sphère vidéoludique. Des jeux, il y en a eu, et pas qu'un peu. Encore aujourd'hui, on accueille des grosses sorties comme Jedi Survivor. Néanmoins, une poignée de fans attend l'arrivée d'un titre bien précis qui ne s'est pas toujours pas montré au grand jour. Mais bonne nouvelle, un certain studio a visiblement envie que ça change, et on a des informations supplémentaires à ce sujet.

Ce jeu dans l'univers de Star Wars va peut-être devenir une réalité

Bien évidemment, en jeu vidéo, on a eu droit à du Star Wars à presque toutes les sauces. Ceci dit, il en manque une à l'appel : un titre dédié à Din Djarin, le personnage principal de la série The Mandalorian. En vérité, ça fait bien longtemps que des rumeurs circulent autour d'un tel projet, mais on n'a jamais eu de confirmation officielle. Cette fois, c'est Insider Gaming qui nous rapporte une information de la plus haute importance venant de plusieurs sources anonymes.

Ce serait Respawn Entertainment qui s'occuperait d'un jeu estampillé The Mandalorian. Il prendrait la forme d'un FPS très nerveux qui donnerait l'impression de jouer à Apex Legends dans l'univers de Star Wars. Si on nous fait cette comparaison, c'est justement parce que le battle royale est développé par la firme, tout comme Fallen Order et Jedi Survivor. Par contre, on n'incarnerait pas Din Djarin, mais simplement un Mandalorian inconnu qui disposerait d'un jetpack lui permettant d'avoir une mobilité digne de ce nom. En outre, divers gadgets seraient au rendez-vous, comme un grappin ou un viseur spécial.

En fait, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce jeu. Récemment, Tom Henderson, un insider bien informé, n'hésitait pas à dire que l'expérience solo Star Wars tant attendue des joueurs était en approche. « Non, mais Respawn est en train de préparer une expérience Star Wars en solo que beaucoup de gens veulent depuis longtemps ». Ça commence à sentir bon, même s'il faut prendre tout ça avec des pincettes, car pour l'instant, ça ne reste que des rumeurs.

Un projet qui semble connaître de nombreux changements

Insider Gaming nous informe aussi qu'il ne faut pas s'attendre à le voir sortir de sitôt. Il y a - au moins - deux ans qui nous sépareraient de son arrivée. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qu'on vient d'apprendre ? Eh bien, c'est difficile à dire. Aux dernières nouvelles, on nous mentionnait plutôt un jeu The Mandalorian exclusif à Xbox et développé par id Software. Les plans ont-ils changé ? Et qu'en est-il des concepts arts diffusés par un artiste employé chez EA ? La personne expliquait qu'elle était « de retour à faire des maquettes pour des jeux qui n’existent pas », mais ça a pu conduire à un chantier ambitieux. Affaire à suivre, mais les fans de Star Wars sont à l'affût.