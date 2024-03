C'est un peu la catastrophe pour les fans de Star Wars avec la récente annulation d'un jeu consacré à un guerrier mandalorien et s'inspirant de la série The Mandalorian. Beaucoup se demandent d'ailleurs ce qu'il reste des projets de la saga qui étaient en prévision. Faut-il s'attendre au pire ? Le tableau n'est visiblement pas si noir puisqu'un jeu très attendu semble toujours en développement. Un bel espoir surtout quand on sait à quel point un projet de jeu vidéo peut être fragile.

Star Wars a encore un beau projet

Dans le monde fluctuant du développement de jeux vidéo, les fans de Star Wars peuvent respirer : le jeu de stratégie basé sur l'univers emblématique est toujours en cours de développement. Cette annonce, faite par Bit Reactor sur Twitter, intervient après la nouvelle décevante concernant l'annulation du jeu de tir à la première personne de Respawn.

La semaine dernière a été marquée par des moments difficiles pour l'industrie du jeu vidéo, exacerbés par les liens étroits entre Bit Reactor et les équipes de Respawn. Néanmoins, malgré ces turbulences et les récents licenciements chez l'éditeur Electronic Arts, Bit Reactor rassure que leur projet de jeu de stratégie Star Wars n'a pas été impacté et que le développement se poursuit activement.

La semaine dernière a été difficile pour l'industrie, d'autant plus en raison de nos solides relations avec les autres équipes chez Respawn. Mais pour ceux qui se posent la question, nous sommes toujours au travail acharné, et notre jeu n'a pas été affecté par les nouvelles de la semaine dernière.

Peu de détails ont été révélés sur ce jeu de stratégie annoncé en 2022, en parallèle du désormais annulé FPS Star Wars de Respawn. Notons tout de même que Greg Foertsch, PDG de Bit Reactor, a notamment travaillé chez Firaxis, connu notamment pour XCOM et Civilization. L'homme avait même expliqué fin 2023 vouloir s'inspirer du succès de Baldur's Gate 3. Sans trop s'avancer, on peut donc imaginer un jeu similaire à XCOM. C'est d'ailleurs ce que semblent indiquer les rumeurs, mais il est toujours possible qu'il s'agisse d'un RTS plus classique.