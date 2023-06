L'année 2023 est une belle année pour Star Wars puisqu'en plus de Star Wars Jedi Survivor nous avons pu découvrir la toute première bande annonce pour le mystérieux jeu d'Ubisoft lors du Summer Game Fest. Et celui-ci porte désormais un nom : Star Wars Outlaws. De beaux indices grâce au titre d'autant que la bande annonce permet de se faire une belle idée de ce qui nous attend.

Star Wars Outlaws c'est quoi ?

Le jeu Star Wars Outlaws est développé par Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora) et il invitera les joueurs à découvrir la galaxie SW à travers une histoire originale se déroulant entre SW : L'Empire contre-attaque et Star Wars : Le Retour du Jedi. Alors que l'Empire Galactique poursuit sans relâche la Rébellion après la défaite de la Bataille de Hoth, le joueur sera amené à incarner Kay Vess (avec l'actrice Humberly González). Celle-ci est accompagnée par son fidèle compagnon Nix qui est incarné par l'acteur Dee Bradley Baker. Le jeu est question de réaliser les plus grands casses que la Bordure Extérieure ait jamais connus, le titre est donc tout à fait exact puisqu'il est question d'avoir une vie de hors-la-loi. Trouver de l'argent sera votre principal objectif, outre le fait d'échapper à l'Empire et à ses sbires.

Julian Gerighty, directeur créatif chez Massive Entertainment déclare à ce propos :

Lorsque nous avons imaginé le premier jeu de la franchise en monde ouvert, nous avons exploré où et quand il pourrait se dérouler, et nous avons rapidement réalisé que nous avions tous les bons ingrédients pour le voyage d'une canaille. Ces hors-la-loi vivent sous la coupe de l'Empire galactique, mais peuvent néanmoins prospérer grâce aux opportunités qu'offre le monde criminel à ceux qui cherchent à tirer profit de l'agitation.

Ca sort quand ?

Le titre est prévu pour l'année 2024 sans plus de précision et il devrait permettre aux fans de batifoler sur plusieurs planètes, le tout en monde ouvert. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'année prochaine (à l'écriture de cette news) risque d'être chargée puisqu'un véritable déluge de jeux nous attend.

De votre coté, qu'attendez-vous de ce nouveau jeu Star Wars Made in Ubisoft ? Avez-vous une attente particulière ou un désir en matière de gameplay ?

