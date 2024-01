L'une des têtes pensantes derrière Star Wars Outlaws est revenue plus en détail sur l'une des grosses fonctionnalités du jeu. Et elle s'annonce fort intéressante.

Cette année 2024 promet déjà d'être riche en grosses sorties. On pense évidemment à FF7 Rebirth, mais il y a également Star Wars Outlaws. Ubisoft va frapper fort en nous proposant une aventure unique dans cet univers si bien connu. Pour le moment, on a quelques informations au sujet du jeu, et on vient justement d'en obtenir une nouvelle. Elle concerne une fonctionnalité bien précise qui pourrait changer bien des choses au niveau de l'expérience proposée.

Star Wars Outlaws va donner de l'importance à vos choix

C'est Julian Gerighty, directeur créatif chez Ubisoft Massive, qui est venu nous parler de Star Wars Outlaws. Pour être plus précis, il a détaillé un aspect du gameplay qui n'avait pas encore été mis beaucoup en avant. Il s'agit du système de réputation. C'est un peu le même principe que dans d'autres jeux comme Watch Dogs, si vous connaissez. En bref, selon les choix que vous allez faire, et la manière dont vous allez jouer, l'aventure va prendre un tournant différent. Mais ici, ça aura un impact vraiment conséquent.

Notre homme accentue bien sur le fait que ça va « drastiquement » modifier la progression du personnage dans Star Wars Outlaws. En bref, vous pouvez décider d'embrasser totalement votre rôle d'escroc, et de vous comporter de la pire manière. Et au contraire, vous avez l'opportunité de faire « le bien », de ne pas semer le chaos autour de vous. Dans tous les cas, ça aura des représailles sur le reste de l'aventure. A vrai dire, on ne sait pas exactement la forme que ça va prendre, alors on se contente d'émettre des hypothèses. Voici ce qu'il a dit à GamesRadar+, nous permettant ainsi d'avoir plus de pistes sur cette fonctionnalité :

En tant qu'escroc, vous vivez et mourez par votre réputation, ce qui signifie que Kay devra naviguer dans le monde criminel et ses divers syndicats, faire des choix qui auront une incidence sur sa réputation, son expérience et son soutien tout au long du jeu. Une bonne réputation pourrait mener à certaines des opportunités les plus lucratives, et une mauvaise réputation pourrait entraîner [Kay Vess] à faire face à la colère d’un syndicat alors qui va la traquer. Déclaration de Julian Gerighty sur Star Wars Outlaws