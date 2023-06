Si l'on peut retenir un moment fort du Xbox Showcase c'est bel et bien la révélation en grande pompe d'un certain Star Wars Outlaws qui n'est qu'autre que le jeu qui est développé par Massive Entertainment (The Division 2) et produit par l'éditeur francophone Ubisoft. Après un premier trailer entièrement CGi les interrogations étaient nombreuses sur le gameplay. Et ça tombe bien puisque l'événement Ubisoft Forward du Summer Game Fest 2023 est l'opportunité idéale pour en savoir plus.

Star Wars Outlaws mise sur tout sauf les Jedi

Si pour vous Star Wars est forcément synonyme de Jedi alors vous allez pouvoir passer votre chemin. En effet pas de trace de sabre laser du coté des héros ici puisque l'on incarne la vaurienne (brigande/hors-la-loi) Kay Vess qui cherche à se faire un nom dans la galaxie et surtout une tonne d'argent. Pour cela elle est accompagnée de Nix qui d'après les premières images semble être un droïde commando de série BX, soit une catégorie de droide qui fut utilisée pendant la Guerre des Clones. Comme vous pouvez le voir à travers la bande annonce du Xbox Showcase et celle de l'Ubisoft Forward, le tout se déroule entre l'Empire Contre Attaque et le Retour du Jedi. Une période charnière très importante dans la timeline Star Wars puisqu'elle est un peu considérée comme l'Age d'Or de l'Empire en terme de puissance. En effet après la victoire de la Bataille de Hoth, les forces impériales sont de plus en plus vaniteuses et se pensent immortelles. C'est là où l'oppression semble être la plus forte au sein de la galaxie. D'ailleurs outre le dangereux monde de la Pègre, les forces militaires de l'Empereur Palpatine sont la menace principale pour notre héroïne.

À quoi s'attendre ?

On peut en avoir une belle idée grâce à la nouvelle bande annonce mais Star Wars Outlaws est un jeu d'aventure à la troisième personne. Celui-ci inclut notamment pas mal de phases d'infiltrations mais aussi des éléments de RPG, notamment des choix dans les dialogues. On ne sait pas encore si ceux-ci auront des conséquences ou non. Le fait que le titre soit à la troisième personne est une bonne nouvelle puisque c'est un peu le cœur du savoir faire du studio Massive grâce à l'expérience de la série The Division et tout le travail réalisé actuellement sur Avatar : Frontiers of Pandora. Etes-vous convaincu par cette nouvelle bande annonce et globalement par tout ce qui a été montre sur ce nouveau jeu Star Wars jusqu'à présent ?