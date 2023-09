Comme nous le savons, un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic est normalement en préparation. Une opportunité de redécouvrir l'un des opus les plus emblématiques de la franchise et un RPG de grande qualité. Malheureusement, les nouvelles à son sujet ne sont pas des plus rassurantes.

Star Wars Kotor dans le pétrin ?

Effectivement, les fans du remake de Star Wars : Knights of the Old Republic sont dans le flou concernant l'avenir du projet, après plusieurs mois sans mise à jour. L'année dernière, Saber Interactive, filiale d'Embracer Group, a pris en main le développement du remake suite à des rumeurs de mise en suspens du projet. Depuis, aucune information sur la progression du jeu n'a été communiquée par Saber Interactive ou Embracer Group, amplifiant les inquiétudes des fans. Et on peut les comprendre.

Ce qui est plus préoccupant, c'est que certains ont remarqué la privatisation de la bande-annonce officielle sur YouTube, levant des questions sur une possible annulation. À noter également que Embracer Group a récemment traversé des périodes financièrement tumultueuses. Cette situation a provoqué la fermeture de studios, l’annulation de projets et des licenciements. Des bruits de couloir suggèrent même que le groupe pourrait vendre Gearbox, le studio derrière la renommée série Borderlands.

Le mutisme d'Embracer Group sur le projet ne fait qu'accentuer les craintes. En mai, lors d'un appel aux investisseurs, Lars Wingefors, le PDG d'Embracer Group, a esquivé toute discussion sur la progression du remake. De plus, Jeff Grubb, un expert de l'industrie, avait précédemment suggéré que le jeu pourrait ne jamais voir le jour...

Ainsi, à l'heure actuelle, l'avenir du remake très anticipé de Star Wars : Knights of the Old Republic demeure incertain,. Le jeu est actuellement en développement pour PC et PS5, mais il est peut-être judicieux de se préparer au pire.

C'est d'autant plus dommage quand on connaît l'attente pour celui-ci et le succès indéniable qu'un tel remake pourrait avoir. Ce serait l'un des premiers remakes de jeux Star Wars, et c'était un candidat idéal.

Que pensez-vous d'un potentiel abandon du remake de Kotor ?