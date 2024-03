Actuellement, c'est un peu le chaos dans le monde du jeu vidéo. Et récemment, nous avons mentionné sur Gameblog le bien triste licenciement de plus de 600 employés chez EA. Au-delà de cela, des jeux sont également annulés. C'est notamment le cas du jeu Star Wars Mandalorian. Eh bien, aujourd'hui, il est temps d'en apprendre un peu plus sur ce projet qui aurait pu être tout simplement génial pour les fans. On vous prévient, c'est assez rageant.

Un jeu Star Wars que l'on ne verra jamais...

C'est un fait, le jeu Star Wars: Mandalorian n'est plus et a été annulé par EA. Forcément, un tel choix a de quoi attirer la curiosité. C'est pourquoi l'insider/leaker Tom Henderson en a profité pour en révéler un peu plus sur insider-gaming. Selon les témoignages rapportés, ce jeu avait tout pour plaire. Les retours des séances de test étaient unanimement positifs, témoignant d'un engouement général.

Les développeurs eux-mêmes exprimaient leur enthousiasme quant à l'avancement du projet. Malgré cela, EA a jugé que le jeu représentait un risque financier trop important et a décidé de mettre fin au développement. Le jeu de Respawn proposait d'incarner un chasseur de primes Mandalorien, différent du personnage principal de la série télévisée. Le concept central était la recherche de primes à travers la galaxie.

Le jeu débutait dans la base d'opérations du joueur, qui incluait un vaisseau spatial, une carte de la galaxie, une station de mise à niveau, une armurerie, entre autres. C'est ici que le joueur sélectionnait les primes à chasser, etc. Ça fait rêver, non ? La dernière fois que l'on a pu faire cela dans un jeu Star Wars, c'était dans le MMORPG SW: The Old Republic.

Une grosse perte

Contrairement aux jeux en monde ouvert, celui-ci proposait une expérience de niveaux linéaires, avec néanmoins de vastes zones à explorer pour découvrir les primes et autres secrets. Le combat était décrit comme très dynamique, notamment grâce au jetpack permettant des déplacements verticaux et horizontaux rapides.

Les principaux adversaires de ce jeu Star Wars étaient les stormtroopers, présents dans la majorité des cartes, avec différents types tels que les tireurs d'élite ou les soldats équipés de lance-roquettes. Des ennemis spécifiques, comme les marcheurs AT-ST, étaient également mentionnés, ajoutant une dimension de boss à certains combats. Selon la planète visitée, le joueur pouvait aussi affronter des bandes de mercenaires ou d'autres chasseurs de primes. Pire encore, une version très avancée et plusieurs niveaux étaient apparemment près de la finition... Imaginez un peu le gâchis.