Après 3 ans de travail acharné, le remaster d'un des FPS les plus cultes est enfin disponible grâce au travail des fans.

Si un jeu mérite bien la qualification de culte c'est bel et bien le très bon Star Wars : Dark Forces. Sorti en 1995, Dark Forces appartient à ce que l'on pourrait nommer l'ère des Clones de DOOM. Un gameplay assez nerveux et rapide (pour un jeu Star Wars), une grande sélection d'armes et des niveaux en forme de labyrinthe qui forcent le joueur à se concentrer ou à apprendre les patterns des niveaux par cœur.

Star Wars Dark Forces, le retour

Le joueur incarne Kyle Katarn, un mercenaire appelé par la Rébellion pour déjouer un projet de l'Empire : des super-combattants appelés les Dark Troopers. C'était bien avant que celui-ci ne devienne un Jedi avec la sortie des jeux de la série Jedi Knight comme notamment le très apprécié Star Wars Jedi Knight : Dark Forces II en 1997. Bref, mais revenons à nos banthas. Avec sa musique, ses effets sonores et visuels, Dark Froces a eu tout ce qu'il faut pour être un grand jeu. Assez en tout cas pour donner envie à une équipe de fans d'avoir envie d'en faire un remaster. C'est dans ce contexte que les développeurs luciusDXL, winterheart et gilmorem560 ont publié la version 1.0 du Force Engine que vous pouvez retrouver sur ce lien.

Dans sa version 1.0, le Force Engine vous permet de jouer à Star Wars Dark Forces jusqu'à la fin avec pas mal de nouveautés en terme de fonctionnalités comme l'apparence de la souris et la prise en charge de la haute résolution. Le Force Engine prend également désormais en charge le rendu GPU par opposition au rendu logiciel de l'époque. Le tout dispose même d'un système de modding permettant à une communauté de se créer en faisant des ajouts.

Attention toutefois ce n'est évidemment pas du piratage et pour en profiter il faut disposer d'une copie originale du jeu. Qui est d'ailleurs facilement trouvable sur Steam pour moins de 5 euros.

Voilà de quoi plonger tête la première dans la nostalgie et se remémorer le bon temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre.