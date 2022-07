Il fallait s'y attendre, Star Wars Knights of the Old Republic ne risque pas de sortir de sitôt et le remake voit sa sortie grandement repoussée. Explications.

Voici une nouvelle que l'on n'avait pas envie d'apprendre : le remake de Star Wars KOTOR est repoussé à cause d'un développement chaotique.

Un jeu Star Wars très ambitieux

C’est via le toujours très renseigné Jason Schreier que nous pouvons apprendre l'information. Ainsi Star Wars Kotor remake est retardé indéfiniment et Aspyr a également brusquement licencié le directeur artistique et le directeur de la conception du jeu ce mois-ci. Les deux chefs du studio ont déclaré aux employés que le projet était en pause et que l'entreprise chercherait de nouveaux contrats et opportunités de développement,

Le jeu a été annoncé en septembre dernier et est en développement depuis près de trois ans chez Aspyr, qui a été acheté par le suédois Embracer Group AB en 2021. Difficile de savoir si ce rachat est en cause ou non dans ce retard de développement pour le jeu Star Wars. Il faut dire que Kotor est un jeu très ambitieux et en faire un remake n'est clairement pas chose aisée. Dans ces conditions, on peut comprendre que Aspyr qui reste un petit studio puisse avoir du mal à travailler dessus.

Un trop gros poisson pour Aspyr ?

Car rappelons que Aspyr aussi talentueux qu'il puisse être est un studio spécialiste des portages. Et créer un remake d'un AAA comme Star Wars Kotor est une manière de travailler totalement différente. De ce fait, l'objectif réaliste semble se situer désormais en 2025. En mai, Embracer a annoncé que Saber Interactive rejoindrait également le projet . Et certains chez Aspyr pensent déjà que Sabre pourrait reprendre intégralement le projet à son compte.

KOTOR est un remake du jeu de 2003 et il devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.