Saber Interactive est en effet toujours, en tout cas aux dernières nouvelles, au travail sur le remake de Star Wars KOTOR. Rappelons toutefois qu'Embracer Group, la société détenant le studio, connaît actuellement une véritable traversée financière du désert de Tatooine. Heureusement, Saber a pu tout récemment sortir de ce désert. On vous détaille l'affaire de sous.

Star Wars KOTOR Remake de retour vers le Côté Lumineux ?

En 2021, les fans n'en croyaient pas leurs yeux lorsque le remake de Star Wars KOTOR a été annoncé durant un PlayStation Showcase. L'exclusivité PS5 temporaire a fait grand bruit, tant le jeu original de Bioware est légendaire. À l'époque, le projet avait été confié à Aspyr Media, une société spécialisée dans les remakes. Avance rapide jusqu'à 2023, où nous apprenons que Saber Interactive reprend le flambeau. Ou tout du moins en partie.

Le sort de ce remake très attendu est en effet particulièrement... obscur. Selon des bruits de couloir, il aurait fait l'objet d'un voire plusieurs reboot(s). À l'heure actuelle, Saber Interactive aurait entièrement repris le projet des mains d'Aspyr. Seulement voilà, les affaires vont très mal chez Embracer Group, qui détient le studio. Et qui va payer pour la perte de 2 milliards de dollars d'un certain fonds d'investissement saoudien ? Tout juste : les studios sous sa coupe. À ce titre, Saber Interactive a tout récemment été vendu à un groupe d'investisseurs. Le montant de l'opération s'élève à 500 millions de dollars, selon un rapport de Bloomberg fin février.

Le retour du Jedi indépendant

Sur le site officiel de Saber Interactive, nous pouvons ainsi lire des changements opérés hâtivement. « Nous sommes une société de développement et d'édition de jeux vidéos basée aux États-Unis. Nous comptons plus de 20 studios et 2 500 employés à travers le monde ». Libéré d'Embracer, le groupe rapporte beaucoup de choses dans son carton de départ. On compterait 38 projets en cours de développements et 14 jeux à paraître. Parmi ceux-ci, le prochain Metro et Killing Floor 3. Enfin, il est fait mention des jeux à venir du côté de Zen Studios, Tripwire et Aspyr. Cela inclut donc logiquement ce qui nous intéresse ici : le remake de Star Wars KOTOR.

Dans une telle situation, la question du sort de ce projet tumultueux s'avère donc toujours en suspens. Son développement semble en tout cas être maintenu, qui plus est avec des fonds supplémentaires. Il est toutefois difficile de rester totalement optimiste quant au résultat final. Si tant est que le projet arrive un jour à maturité. Nous souhaitons quoi qu'il en soit à Saber Interactive le meilleur pour la suite. Et que la Force soit avec eux, ils en auront certainement besoin.