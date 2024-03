Enfermé dans un développement rocambolesque et interminable, Star Wars KOTOR Remake existe toujours. Saber Interactive, en charge du projet, vient tout juste d'être vendu par Embracer Group. Le studio s'est ainsi fendu d'une assez mauvaise nouvelle s'agissant de ce titre extrêmement attendu.

L'interminable saga de Star Wars KOTOR Remake

Embracer, en manque cruel de liquidités, a vendu Saber Interactive. Le groupe est ainsi parti avec d'autres studios et une myriade de projets sous le bras. Parmi eux, on trouve l'extrêmement attendu Star Wars KOTOR Remake. Annoncé en 2021, celui-ci est depuis embourbé dans le labyrinthique ventre d'un Sarlacc. Le projet avait d'abord été confié à Aspyr Media, spécialiste en la matière. En 2023, c'est Saber Interactive qui a finalement repris le flambeau.

Dans le cadre de la vente d'hier contre 500 millions de dollars, le Remake est donc parti avec Saber Interactive. Il ne s'agit cependant pas du seul jeu en production au sein du groupe. En tout, celui-ci a récupéré 38 projets et 14 jeux en cours de développement. Tout cela a été réparti entre la vingtaine de studios qui composent Saber. Dans une telle situation, il apparaît peu probable que KOTOR Remake soit dans un état suffisamment avancé. Nous en avons, assez ironiquement, une forme officieuse de confirmation par Lars Wingefors, PDG d'Embracer.

« Un projet AAA trop ambitieux pour sortir dans l'année »

Celui-ci est en effet intervenu dans une conférence visant à discuter de la vente de Saber Interactive. Un analyste a demandé s'il fallait s'attendre à une sortie d'un jeu AAA développé conjointement entre Embracer et Saber dans les 12 prochains mois. L'homme a répondu par la négative. « Je pense que ce genre de jeu a besoin de plus d'amour et de respect. Sans en dire plus, je pense qu'il reste encore du temps avant sa sortie ».

Un autre intervenant a demandé si le projet AAA en question était justement Star Wars KOTOR Remake. « Qui sera en charge de son développement ? Je croyais qu'il avait été transféré à Saber ». Le PDG d'Embracer a refusé de répondre. Mais son silence se montre plutôt lourd de sens. Nous devons ainsi comprendre que le Remake du jeu légendaire de Bioware est loin d'être sorti. Peut-on tout de même espérer une sortie fin 2025 ou en 2026 ? Rien n'est malheureusement moins sûr...