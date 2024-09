ENFIN ! Le remake de Star Wars KOTOR donne des nouvelles, et cela a de quoi rassurer tout le monde. On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) a fait rêver les fans depuis son annonce en 2021. Promis pour la PlayStation 5 et le PC, ce projet suscitait une énorme attente. Pourtant, ces dernières années, les nouvelles se faisaient rares, laissant planer un certain flou sur l’avenir du jeu. Mais récemment, Saber Interactive a redonné espoir aux fans en annonçant une étape cruciale pour la poursuite de ce projet très attendu.

Star Wars Kotor Remake, toujours debout ?

La bonne nouvelle est tombée : Saber Interactive a réussi à attirer de nouveaux investisseurs. Aleph Capital Partners et Crestview Partners ont décidé d’injecter des fonds importants dans la société. Cette bouffée d’oxygène permet à Saber de solder ses dettes envers le groupe Embracer, avec qui elle avait coupé les ponts. Grâce à cette indépendance retrouvée, le studio peut maintenant se concentrer pleinement sur ses projets, et surtout, sur Star Wars Kotor Remake.

Même si aucune date de sortie n’a encore été communiquée, Saber Interactive a confirmé que Star Wars: Knights of the Old Republic est toujours bien en développement. Le jeu figure même parmi les priorités du studio, aux côtés d'autres titres prometteurs comme Jurassic Park Survival, John Carpenter’s Toxic Commando et Tempest Rising. Cette confirmation est rassurante pour les fans qui attendaient des nouvelles après plusieurs mois de silence.

Malgré cette avancée, des rumeurs circulent concernant l’implication de Sony. Plus tôt cette année, le journaliste Jeff Grubb avait évoqué que Sony pourrait avoir pris ses distances avec le projet. Selon lui, la marque japonaise ne serait plus intéressée par ce remake de Star Wars KOTOR. Bien que cette information n’ait jamais été officiellement confirmée, elle a semé le doute. Cependant, avec les nouveaux financements de Saber Interactive, le studio semble maintenant prêt à aller de l’avant, avec ou sans Sony.

Finalement, le remake de Star Wars KOTOR n’a jamais été aussi proche de se concrétiser. Les récents investissements reçus par Saber Interactive redonnent confiance. Même si la date de sortie reste floue, il est clair que le projet avance. Pour les passionnés de l'univers Star Wars et les amateurs de jeux de rôle, cette nouvelle phase marque un tournant important.

Source : Saber Interactive