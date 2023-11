Parmi les jeux Star Wars très attendus, il y a notamment Star Wars: Knights of the Old Republic, aussi connu sous le nom de Kotor, qui devait normalement bénéficier d'un remake. Cependant, les choses ne se déroulent finalement pas comme prévu.

Le développement du remake de Star Wars Knights of the Old Republic avait quelques soucis. C'est un fait. Notamment à cause d'un changement de studio entre temps. Mais cette fois, il semble bien que ça soit encore plus grave que prévu.

Star Wars Kotor dans la mouise

Ainsi, le travail sur le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic semble s'être arrêté dans tous les studios du groupe Embracer, ce qui laisse présager une annulation du projet selon les derniers rapports. Cette hypothèse est renforcée par le refus du PDG d'Embracer, Lars Wingefors, de discuter du jeu lors de l'appel téléphonique concernant les résultats financiers de l'entreprise.

Jeff Grubb, un insider reconnu de l'industrie, a déclaré dans le podcast Game Mess Mornings que le remake de Star Wars: KOTOR "n'est actuellement en développement dans aucun studio". Lors de l'appel aux investisseurs du groupe Embracer, le PDG n'a pas souhaité clarifier le statut du jeu, se contentant de dire : "Je remarque que tout ce que je dis devient un gros titre, donc c'est mon seul commentaire."

Le jeu avait déjà été retardé indéfiniment en 2022. Le développeur Aspyr Media avait créé une démo pour présenter le jeu à Lucasfilm et Sony. Bien que les premiers rapports suggèrent que les deux entreprises étaient satisfaites de l'avancement du jeu, le directeur de la conception et le directeur artistique d'Aspyr ont été licenciés peu après. Curieux non ?

Peu d'espoir ?

Le remake a ensuite été confié à Saber Interactive, qui avait assisté Aspyr Media dans le développement. Selon Grubb, le développement a ensuite été transféré à un autre studio d'Embracer, non nommé, avant d'être complètement arrêté. On imagine bien que dans ces conditions, il est effectivement très difficile de développer un jeu.

Depuis, Sony a supprimé toutes les traces de l'exclusivité PS5 sur Internet, y compris sur Twitter et YouTube, bien que la raison officielle soit l'expiration des droits de licence sur la musique de la bande-annonce... Le remake n'était pas le seul projet annulé chez Aspyr Media. Le développement du DLC Restored Content pour Star Wars: Knights of the Old Republic II sur Nintendo Switch a également été interrompu. Dans un récent dépôt de plainte en justice, repéré par Axios, Aspyr a déclaré qu'il "croyait pouvoir publier le contenu, mais une tierce partie s'y est opposée et Aspyr n'a pas pu le faire". L'identité de cette tierce partie reste incertaine.

Que pensez-vous de ces mauvaises nouvelles concernant Star Wars Kotor Remake ?